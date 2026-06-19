OnePlus 16: Erwartungen an die Display-Technologie gedämpft

Entgegen den Gerüchten, die eine ultrahohe Bildwiederholrate von 240 Hz für das kommende OnePlus 16 nahelegten, zeichnet sich derzeit ein anderes technisches Bild ab. Aktuelle Berichte aus den Testlaboren deuten darauf hin, dass die Ingenieure bei den Prototypen des neuen Flaggschiffs aktuell mit einem 6,78-Zoll-Display experimentieren, das auf eine Auflösung von 1,5K setzt.

Besonders im Fokus steht dabei die Bildwiederholrate: Statt des erhofften Sprungs auf 240 Hz deuten die derzeitigen Engineering-Units auf eine maximale Frequenz von 185 Hz hin. Diese Entwicklung legt nahe, dass der Hersteller bei der kommenden Generation einen Fokus auf eine ausgewogene Performance legt, bei der die Energieeffizienz und die Stabilität des Displays im Vordergrund stehen. Während 185 Hz bereits eine deutliche Steigerung gegenüber den marktüblichen Standards darstellt und für eine äußerst flüssige Darstellung sorgt, wird der Traum von der 240-Hz-Marke für das nächste Flaggschiff vermutlich noch nicht realisiert werden.

Für Nutzer bedeutet dies, dass das OnePlus 16 zwar technologisch hochaktuell bleibt, jedoch nicht den erhofften neuen Standard in puncto Bildwiederholrate setzen wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Spezifikationen in der finalen Produktionsphase noch ändern oder ob sich OnePlus bewusst für eine Optimierung der bestehenden 185-Hz-Technik entscheidet.