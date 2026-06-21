Huawei Mate XT2: Der nächste Meilenstein bei faltbaren Smartphones nimmt Gestalt an

Mit dem Mate XT hatte Huawei den Markt für faltbare Smartphones durch das innovative Tri-Fold-Design aufgemischt. Nun mehren sich die Anzeichen, dass der Nachfolger, das Huawei Mate XT2, die Serie in eine neue Ära führen wird. Aktuelle Leaks deuten auf signifikante Verbesserungen hin, die sowohl die Hardware-Architektur als auch die Software-Effizienz betreffen.

Neues Design: Schutz und Funktionalität im Fokus

Die auffälligste Neuerung des Mate XT2 liegt in der konstruktiven Überarbeitung des Faltmechanismus. Während der Vorgänger bei der Faltweise noch Kompromisse einging, setzt Huawei beim Nachfolger auf ein U-förmiges Tri-Fold-Design.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Art und Weise, wie sich die seitlichen Paneele bewegen: Beide Seiten klappen nun nach innen. Dieser entscheidende Design-Kniff sorgt dafür, dass das Hauptdisplay im zusammengeklappten Zustand optimal geschützt ist. Zudem bleibt das Gerät durch ein dediziertes Außendisplay auch im geschlossenen Modus vollumfänglich und komfortabel nutzbar, was die Alltagstauglichkeit des Formfaktors deutlich steigert.

Flaggschiff-Leistung unter der Haube

Unter der Oberfläche spendiert Huawei dem Mate XT2 ein massives Leistungs-Upgrade. Als Antrieb fungiert das neue Flaggschiff-SoC Kirin 9050. Dieser Chipsatz ist gezielt darauf ausgelegt, die komplexen Anforderungen des Tri-Fold-Displays zu bewältigen und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren.

Begleitet wird die Hardware von HarmonyOS 7, das bereits ab Werk vorinstalliert ist. Die Kombination aus dem Kirin 9050 und der neuesten Iteration von HarmonyOS verspricht eine deutliche Steigerung der Systemgeschwindigkeit sowie eine tiefgreifende Optimierung, die speziell auf das Multitasking-Potenzial eines dreifach faltbaren Bildschirms abgestimmt ist.

Strategische Einordnung

Huawei verfolgt mit dem Mate XT2 eine klare Strategie: Das Unternehmen möchte seine Vorreiterrolle im Bereich der Tri-Fold-Smartphones weiter ausbauen. Marktbeobachter erwarten den Release des Mate XT2 noch vor dem Erscheinen des Mate X8. Mit dieser Taktik unterstreicht Huawei den Anspruch, technologische Innovationen schneller in den Markt zu bringen und sich im Premium-Segment der Foldables als Technologieführer zu positionieren.

Die Highlights des Huawei Mate XT2 im Überblick:

Innovatives Tri-Fold-Design: U-förmiger Faltmechanismus mit beidseitig nach innen klappenden Paneelen.

U-förmiger Faltmechanismus mit beidseitig nach innen klappenden Paneelen. Schutz des Hauptdisplays: Sichere Verwahrung im zugeklappten Zustand.

Sichere Verwahrung im zugeklappten Zustand. Dediziertes Außendisplay: Optimierte Nutzung ohne Entfalten.

Optimierte Nutzung ohne Entfalten. Kirin 9050: Leistungsstarkes Flaggschiff-SoC.

Leistungsstarkes Flaggschiff-SoC. HarmonyOS 7: Optimierte Software-Plattform für effizientes Multitasking.

Das Mate XT2 verspricht somit nicht nur eine Evolution, sondern eine durchdachte Weiterentwicklung, die viele der „Kinderkrankheiten“ der ersten Tri-Fold-Generation ausmerzen dürfte. Wir dürfen gespannt sein, wann Huawei das offizielle Launch-Event ansetzt.

Hinweis: Die genannten Spezifikationen basieren auf aktuellen Leaks und Berichten aus dem Branchenumfeld. Offizielle Angaben durch Huawei stehen derzeit noch aus.

Welches der neuen Features – das überarbeitete Design oder der neue Kirin 9050 Chipsatz – ist aus deiner Sicht der entscheidendere Faktor für den Erfolg des Mate XT2?