US-Exportstopp aufgehoben: Anthropic bringt Claude Fable 5 und Mythos 5 zurück

Nach einer kurzen, aber folgenschweren Blockade durch die US-Behörden stehen die beiden neuen Flaggschiff-Modelle von Anthropic vor ihrer weltweiten Rückkehr. Die Exportkontrollen wurden offiziell gelockert.
Das US-Handelsministerium hat eingelenkt: Die temporären Beschränkungen, die den Zugang zu Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 blockierten, wurden aufgehoben. Die US-Administration unter Handelsminister Howard Lutnick bestätigte, dass nach intensiven Prüfungen angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, um den Betrieb wieder freizugeben.
Nationale Sicherheit und die Jailbreak-Sperre
Hintergrund des plötzlichen Banns Mitte Juni waren tiefgreifende Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit. Da die Modelle immense Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit und Biologieforschung besitzen, befürchteten Behörden Missbrauchspotenzial. Weil die Exportkontrollen formal den Zugriff für ausländische Staatsbürger untersagten, Anthropic dies technisch aber nicht trennen konnte, musste der Zugang vorübergehend komplett gekappt werden. Zudem gab es Berichte über potenzielle Jailbreaks, was die Regulierungsbehörden zum schnellen Handeln zwang.
Die Modelle und ihre Unterschiede
Anthropic hat die Modellreihe strategisch in zwei Pfade aufgeteilt, um maximale Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit zu garantieren:
- Claude Fable 5: Das für die Allgemeinheit und Entwickler zugängliche Spitzenmodell. Es ist für extrem komplexe, langlaufende Forschungs- und Coding-Aufgaben (Agentic Work) sowie ein gigantisches Kontextfenster von 1 Million Token ausgelegt. Um Missbrauch zu verhindern, verfügt Fable 5 über strikte, integrierte Sicherheits-Classifier. Anfragen zu sensiblen Cyber- oder Biologiethemen lehnt das Modell ab oder leitet sie automatisch auf ältere Versionen um.
- Claude Mythos 5: Die „ungebändigte“ Variante ohne diese restriktiven Sicherheitsfilter. Da sie ungefilterten Zugriff auf hochgradige Cybersecurity-Analysen bietet, ist sie streng reguliert. Sie ist nicht frei verfügbar, sondern bleibt exklusiv geprüften Partnern und Betreibern kritischer Infrastruktur im Rahmen von „Project Glasswing“ vorbehalten.
Rollout startet ab sofort
Laut Anthropic und Berichten aus Regierungskreisen läuft der internationale Wiederanlauf bereits an. Während ausgewählte US-Organisationen für kritische Infrastruktur ab sofort wieder auf Mythos 5 zugreifen dürfen, wird auch die breite Verfügbarkeit von Fable 5 über die APIs und Cloud-Plattformen zügig wiederhergestellt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.