Tarif-Upgrade bei o2: Mehr Datenvolumen für Prepaid-Tarife M und L

Der Telekommunikationsanbieter o2 wertet sein Prepaid-Portfolio auf. Sowohl Neu- als auch Bestandskunden in den Tarifen „o2 Prepaid M“ und „o2 Prepaid L“ können sich im Rahmen einer befristeten Aktion über 25 Prozent zusätzliches Datenvolumen freuen. Zudem bleibt das bekannte Freidatenvolumen für treue Kunden weiterhin bestehen.

Die Tarifänderungen im Überblick

Die Aktion läuft ab sofort und ist bis zum 30. September 2026 befristet. Während dieses Zeitraums erhöht o2 das Datenvolumen für insgesamt drei Abrechnungszeiträume (jeweils 4 Wochen, insgesamt 12 Wochen) wie folgt:

o2 Prepaid M: Bietet vorübergehend 50 GB statt 40 GB für 14,99 Euro pro 4 Wochen.

Bietet vorübergehend für 14,99 Euro pro 4 Wochen. o2 Prepaid L: Bietet vorübergehend 100 GB statt 80 GB für 19,99 Euro pro 4 Wochen.

Bietet vorübergehend für 19,99 Euro pro 4 Wochen. direkt zu den O2 Freikarten mit Allnet Flat und Optionen*

Nach Ablauf der drei Nutzungszeiträume fallen die Tarife automatisch wieder auf das reguläre Inklusivvolumen von 40 GB bzw. 80 GB zurück.

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So erhalten Kunden das Extra-Volumen

Bei der Neuaktivierung einer SIM-Karte wird das zusätzliche Datenvolumen in den ersten drei Nutzungszeiträumen automatisch bereitgestellt. Bestandskunden werden nicht ausgeschlossen, müssen jedoch selbst aktiv werden: Sie können das Extra-Volumen im eingeloggten „Mein o2“-Bereich oder über die Kunden-Hotline buchen.

Zusätzlicher Bonus: Das Freidatenvolumen (App-Bonus)

Ergänzend zu dieser Aktion profitiert die Kundschaft weiterhin vom bekannten o2-Freidatenvolumen. Über die „Mein o2“-App kann alle 28 Tage ein Gratis-Datenbonus von 1 GB kostenlos dazugebucht werden. Dieser App-Bonus lässt sich mit dem Aktionsguthaben kombinieren, sodass Nutzer im Tarif M effektiv bis zu 51 GB und im Tarif L bis zu 101 GB verwenden können.

Unveränderte Tarifkonditionen

Die restlichen Rahmenbedingungen der Prepaid-Tarife bleiben von der Aufwertung unberührt:

Allnet-Flat: In allen Tarifen ist weiterhin eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze enthalten.

In allen Tarifen ist weiterhin eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Geschwindigkeit: Die maximale Downloadgeschwindigkeit im 4G- und 5G-Netz beträgt bis zu 300 MBit/s.

Die maximale Downloadgeschwindigkeit im 4G- und 5G-Netz beträgt bis zu 300 MBit/s. Weitersurf-Garantie: Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird die Geschwindigkeit nicht radikal gedrosselt. Kunden surfen mit bis zu 1 MBit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload weiter, was für einfache Anwendungen und Messenger-Dienste meist ausreicht.

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens wird die Geschwindigkeit nicht radikal gedrosselt. Kunden surfen mit bis zu 1 MBit/s im Download und 384 Kbit/s im Upload weiter, was für einfache Anwendungen und Messenger-Dienste meist ausreicht. direkt zu den O2 Freikarten mit Allnet Flat und Optionen*

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