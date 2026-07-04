Teure Speicherchips: Preise sollen 2026 noch weiter steigen

Verbraucher müssen sich in den kommenden Monaten auf spürbare Preiserhöhungen bei Elektronikgeräten einstellen. Der Grund liegt tief im Inneren von Smartphones, Laptops und Servern: Die Preise für Arbeitsspeicher (DRAM) und mobilen Speicher (LPDDR) steigen unaufhaltsam weiter. Branchenprimus Samsung fordert für das dritte Quartal 2026 eine weitere massive Preiserhöhung bei seinen Kunden.

Die Zahlen der „Chipflation“: Ein dramatisches Jahr

Der Speicher Markt durchlebt derzeit eine beispiellose Phase der Teuerung. Die Quartalsvergleiche (jeweils im Vergleich zum Vorquartal) verdeutlichen die Dimensionen, die die Hersteller an den Verhandlungstischen durchsetzen:

1. Quartal 2026: +90% bis +95% (Samsung verzeichnete hier einen historischen Umsatzsprung)

(Samsung verzeichnete hier einen historischen Umsatzsprung) 2. Quartal 2026: +50% bis +60% (Schätzungen)

(Schätzungen) 3. Quartal 2026: Bis zu 20% (Erwartet / In Verhandlung)

Auch wenn sich das Wachstum im dritten Quartal prozentual abzuschwächen scheint, basiert dieses Plus auf einer bereits extrem verteuerten Ausgangsbasis. Besonders kritisch: Bei stromsparendem LPDDR-Speicher, der essenziell für moderne Smartphones ist, könnte der Preisanstieg im dritten Quartal die 20-Prozent-Marke sogar noch übersteigen, da hier extreme Lieferengpässe herrschen.

Warum explodieren die Preise?

Der Haupttreiber hinter dieser Entwicklung ist der anhaltende KI-Boom (Künstliche Intelligenz). Tech-Giganten investieren gigantische Summen in den Ausbau ihrer KI-Infrastrukturen und Rechenzentren.

Da die Produktionskapazitäten der Chipkomplexe stark begrenzt sind und der Bau neuer Fabriken Jahre dauert, priorisieren Hersteller wie Samsung die extrem profitablen KI-Speicher (wie HBM). Die Folge ist ein massiver Mangel an gewöhnlichem Server- und Mobil-DRAM.

Was bedeutet das für Endverbraucher?

Arbeitsspeicher gehört zu den teuersten und wichtigsten Kernkomponenten in fast jedem elektronischen Gerät. Wenn sich die Einkaufspreise für diese Module innerhalb weniger Quartale vervielfachen, können die Gerätehersteller (wie Apple, Lenovo, Xiaomi oder ASUS) diese Mehrkosten nicht mehr allein abfedern.

Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis diese Zusatzkosten direkt an die Endkunden weitergegeben werden. Wer in naher Zukunft den Kauf eines neuen Laptops, PCs oder Flaggschiff-Smartphones plant, sollte mit spürbar höheren Preisen rechnen oder den Kauf gegebenenfalls vorziehen.