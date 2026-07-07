Neuer Festnetztest 2026: Telekom bietet Deutschlands bestes Festnetz

Mit der hervorragenden Gesamtnote 1,22 („sehr gut“) sichert sich die Telekom den ersten Platz unter den bundesweiten Festnetz-Internetanbietern. Ein unabhängiger Großtest bestätigt eine Netzqualität, die sich im digitalen Alltag kompromisslos bewährt: durch höchste Stabilität, zuverlässige Telefonie und eine konstant starke Leistung selbst bei maximaler Auslastung.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

3,8 Millionen Messungen: Die Telekom führt das Feld der bundesweiten Anbieter souverän an.

Die Telekom führt das Feld der bundesweiten Anbieter souverän an. Netzqualität im Alltag: Absolute Bestwerte für maximale Stabilität und lückenlos zuverlässige Verbindungen.

Absolute Bestwerte für maximale Stabilität und lückenlos zuverlässige Verbindungen. Technik als Erfolgsfaktor: Kontinuierliche Großinvestitionen in Netzkapazität, Redundanz und Systemleistung.

Leistung durch kontinuierliche Weiterentwicklung

„Netzqualität entsteht im täglichen Betrieb“, betont Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom Deutschland. „Entscheidend ist, dass Verbindungen auch dann stabil bleiben, wenn Millionen Menschen gleichzeitig hochauflösende Inhalte streamen, im Homeoffice arbeiten oder Online-Spiele spielen. Genau für dieses lückenlose Nutzererlebnis investieren wir kontinuierlich und vorausschauend in Kapazität, Redundanz und eine leistungsfähige Netzinfrastruktur.“

Verlässliche Qualität für Privat- und Geschäftskunden

Die wahre Belastungsprobe eines Festnetzes zeigt sich im Alltag der Verbraucher. Besonders deutlich wird der Vorsprung der Telekom in der entscheidenden Testkategorie der Datenübertragung: „Erstmals überhaupt erreichte der diesjährige bundesweite Testsieger Telekom hier die Bestnote 1,0“, hält das Verbraucherportal Imtest fest. Ob datenintensive Videokonferenzen im Homeoffice, paralleles Streaming auf mehreren Endgeräten im Haushalt oder anspruchsvolle Cloud-Anwendungen – das Netz bleibt stabil und liefert auch unter hoher Auslastung konstant maximale Datenraten.

Von dieser Stabilität profitieren Geschäftskunden in hohem Maße. Sichere Online-Meetings, verzögerungsfreie Cloud-Prozesse und reibungslose digitale Arbeitsabläufe sind in Zeiten rasant wachsender Datenmengen längst zu einem kritischen und wettbewerbsentscheidenden Standortfaktor für Unternehmen geworden.

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Die Technik hinter Deutschlands bestem Festnetz

Hinter diesem Spitzenplatz steht ein konsequenter Investitionskurs. Die Telekom setzt auf eine hochentwickelte Netzarchitektur, die sich durch maximale Ausfallsicherheit, intelligente Redundanzen und ausreichende Kapazitätsreserven auszeichnet. Durch alternative Übertragungswege und ein extrem leistungsfähiges Kernnetz, welches die regionalen Netze effizient miteinander verknüpft und riesige Datenmengen über weite Strecken transportiert, bleibt das Netz selbst bei globalen Spitzenlasten stabil.

Der technologische Ausbau schreitet zügig voran: Im Netz der Telekom besitzen bereits 13,4 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, ultraschnelle Glasfaser-Tarife mit Übertragungsraten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Weit über 37 Millionen Haushalte können mit mindestens 100 Mbit/s im Internet surfen, und für rund 33 Millionen Haushalte davon stehen bereits Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s zur Verfügung.

Das Testverfahren: So wurde geprüft

Der Festnetz-Internetanbietertest von Imtest, dem Verbraucherportal der Funke Mediengruppe, gilt als einer der anspruchsvollsten und umfangreichsten Netztests auf dem deutschen Markt. Für die aktuelle Erhebung untersuchte Imtest gemeinsam mit dem spezialisierten Messdienstleister zafaco GmbH im Zeitraum zwischen Ende April und Ende Mai 2026 insgesamt neun Festnetzanbieter.

Die technische Bewertung basiert auf rund 3,8 Millionen Einzelmessungen, aufgeteilt auf fünf grundlegende Leistungsdimensionen und 76 spezifische Qualitätsmerkmale. Im Gegensatz zu oberflächlichen Geschwindigkeitstests bildete dieses komplexe Prüfverfahren das reale, ganzheitliche Nutzungserlebnis der Verbraucher ab – gemessen in den Kategorien Stabilität, Telefonie, Datenübertragung, Websurfen und Streaming.