Strategische Autonomie: DeepSeek entwickelt eigene KI-Prozessoren

Das chinesische KI-Startup DeepSeek plant, seine Abhängigkeit von westlichen Chip-Giganten signifikant zu reduzieren. Wie Insider berichten, setzt das Unternehmen auf die Eigenentwicklung spezialisierter Halbleiter, um den Betrieb trainierter KI-Modelle effizienter zu gestalten. Die Nachricht sorgte bereits für Unruhe an der Börse.

Wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag mitteilten, arbeitet das aufstrebende Startup DeepSeek intensiv an der Entwicklung eigener Prozessoren. Im Gegensatz zu den extrem leistungsstarken Chips, die für das Training von KI-Modellen notwendig sind, konzentriert sich DeepSeek auf Halbleiter, die für die Inferenz – also die reine Anwendung und Ausführung der bereits trainierten Modelle – optimiert sind.

Reaktion am Aktienmarkt

Die Ankündigung blieb an den Finanzmärkten nicht ohne Folgen: Die Aktie des US-Chipriesen Nvidia, des derzeitigen Marktführers für KI-Prozessoren, geriet unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne unter Druck und verzeichnete im vorbörslichen Handel an der Wall Street ein Minus von rund zwei Prozent.

Der Kontext: US-Sanktionen als Innovationstreiber

Die Initiative von DeepSeek ist vor dem Hintergrund strenger US-Exportkontrollen zu sehen. Die US-Regierung untersagt es Unternehmen wie Nvidia, ihre modernsten Hochleistungschips nach China zu exportieren, um den technologischen und militärischen Vorsprung der Volksrepublik einzudämmen.

Dieser Engpass hat einen massiven Wandel im chinesischen Markt eingeleitet:

Huawei als Marktführer: Der chinesische Telekommunikationsriese hat die entstandene Lücke gefüllt und hält mittlerweile etwa die Hälfte des rund 50 Milliarden Dollar schweren chinesischen Marktes für KI-Chips.

Der chinesische Telekommunikationsriese hat die entstandene Lücke gefüllt und hält mittlerweile etwa die Hälfte des rund 50 Milliarden Dollar schweren chinesischen Marktes für KI-Chips. Wettlauf der Tech-Giganten: Nicht nur DeepSeek, sondern auch etablierte Tech-Größen wie Alibaba und Baidu investieren massiv in die Entwicklung hauseigener Silizium-Lösungen, um ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Nicht nur DeepSeek, sondern auch etablierte Tech-Größen wie und investieren massiv in die Entwicklung hauseigener Silizium-Lösungen, um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Globaler Trend: Auch westliche Konzerne wie Amazon, Google und die Forschungsorganisation OpenAI verfolgen eigene Chip-Strategien oder diversifizieren ihre Lieferketten durch Anbieter wie Qualcomm, um sich von der Dominanz einzelner Hersteller zu lösen.

Effizienz und Hürden

Mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI-Anwendungen verschiebt sich der Fokus von reinem Rechen-Power-Training hin zu effizienter Inferenz. Chips, die spezifisch für die Ausführung von KI-Programmen entwickelt wurden, verbrauchen deutlich weniger Strom und sind kostengünstiger im Betrieb als die massiven Trainings-Cluster.

Dennoch steht DeepSeek vor gewaltigen Herausforderungen. Die Entwicklung hochmoderner Halbleiter ist nicht nur technologisch hochkomplex und kapitalintensiv, sondern wird durch die US-Handelspolitik zusätzlich erschwert:

Fertigungs-Blockade: Chinesischen Unternehmen ist der Zugang zu den modernsten Lithografie-Anlagen (etwa für die 3-Nanometer-Fertigung), die primär vom niederländischen Unternehmen ASML kontrolliert werden, weitgehend versperrt. Speichermangel: Auch der Zugang zu hochmodernen Speicherchips (High Bandwidth Memory, HBM) westlicher Anbieter ist durch Exportbeschränkungen gedeckelt.

Ob DeepSeek unter diesen Rahmenbedingungen den Anschluss an die Weltspitze halten kann, bleibt eine der spannendsten Fragen der aktuellen Chip-Industrie. Während die Eigenentwicklung einen strategischen Vorteil verspricht, bleibt die Abhängigkeit von der physikalischen Fertigungskapazität das Nadelöhr für Chinas KI-Ambitionen.