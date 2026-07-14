Speicherkrise spaltet den Markt: Globale Smartphone-Verkäufe sinken im zweiten Quartal 2026 um 6,7 Prozent

Der weltweite Smartphone-Markt verzeichnete im zweiten Quartal 2026 (2Q26) einen deutlichen Rückgang. Nach vorläufigen Daten des Marktforschungsunternehmens IDC (International Data Corporation) schrumpfte das weltweite Liefervolumen im Vorjahresvergleich um 6,7 Prozent auf insgesamt 277,5 Millionen Geräte. Damit markiert das abgelaufene Quartal das zweite Vierteljahr in Folge mit sinkenden Absatzzahlen. Haupttreiber für diese Entwicklung ist eine anhaltende Krise auf dem Markt für Speicherchips, die zu extrem gestiegenen Kosten und Lieferengpässen führt.

Die Speicherkrise und ihre Auswirkungen auf das Einstiegssegment

Die stark gestiegenen Beschaffungspreise belasten vor allem die Hersteller von günstigen Mobiltelefonen. Laut IDC haben sich die Speicherkosten im Vergleich zum Vorjahr nahezu vervierfacht (Anstieg um fast 300 Prozent). Bei Geräten im Niedrigpreissegment machen die Speicherkosten inzwischen über 65 Prozent der gesamten Materialkosten (BOM) aus.

Dies führt zu einer Zweiteilung des Marktes:

Vorteile für Premium-Anbieter: Marktführer im Premium-Bereich wie Apple und Samsung zeigen sich krisenresistent. Sie haben sich frühzeitig Liefermengen gesichert und verkaufen Geräte in Preisklassen, in denen die Speicherkosten prozentual ein weitaus geringeres Gewicht bei den Materialkosten haben.

Marktführer im Premium-Bereich wie Apple und Samsung zeigen sich krisenresistent. Sie haben sich frühzeitig Liefermengen gesichert und verkaufen Geräte in Preisklassen, in denen die Speicherkosten prozentual ein weitaus geringeres Gewicht bei den Materialkosten haben. Probleme im Billigsegment: Hersteller mit Fokus auf das Einstiegssegment stehen vor der Herausforderung, ihre traditionellen Zielgruppen für teurere Geräte mit höherer Marge zu gewinnen. Verbraucher entscheiden sich bei schrumpfenden Preisabständen und guten Finanzierungsmöglichkeiten jedoch zunehmend für Premium-Marken.

Gewinner an der Spitze: Apple und Samsung bauen Vorsprung aus

Als einzige Hersteller unter den Top 5 konnten die beiden Marktführer im zweiten Quartal 2026 ein Wachstum erzielen:

Apple: Dank einer starken Nachfrage nach dem iPhone 17 und der Sorge der Verbraucher vor bevorstehenden Preiserhöhungen verzeichnete Apple im zweiten Quartal Rekordlieferungen. Der Marktanteil stieg um 3,8 Prozentpunkte. Apple steuert in diesem Jahr auf einen prognostizierten Jahresmarktanteil von 22 Prozent zu.

Dank einer starken Nachfrage nach dem iPhone 17 und der Sorge der Verbraucher vor bevorstehenden Preiserhöhungen verzeichnete Apple im zweiten Quartal Rekordlieferungen. Der Marktanteil stieg um 3,8 Prozentpunkte. Apple steuert in diesem Jahr auf einen prognostizierten Jahresmarktanteil von 22 Prozent zu. Samsung: Auch der südkoreanische Hersteller konnte seine Position stärken und seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3.2 Prozentpunkte ausbauen.

Verschärfter Abwärtstrend bei chinesischen Herstellern

Während die Plätze drei bis fünf unverändert durch Xiaomi, Oppo und Vivo belegt werden, hat sich der Abwärtstrend bei den großen chinesischen Anbietern deutlich beschleunigt. Die meisten von ihnen verzeichneten zweistellige Einbrüche im Vorjahresvergleich.

Gegenmaßnahmen im Budget-Bereich: Um im wichtigen Preissegment unter 200 US-Dollar konkurrenzfähig zu bleiben, weichen viele Anbieter auf ältere Komponenten aus oder setzen wieder vermehrt auf reine 4G-Modelle, um die gestiegenen Gesamtkosten auszugleichen.

Um im wichtigen Preissegment unter 200 US-Dollar konkurrenzfähig zu bleiben, weichen viele Anbieter auf ältere Komponenten aus oder setzen wieder vermehrt auf reine 4G-Modelle, um die gestiegenen Gesamtkosten auszugleichen. Xiaomi: Der Hersteller verzeichnete den stärksten Rückgang unter den führenden Anbietern, da das Unternehmen die Produktion im Billigsegment bewusst drosselt, um die Profitabilität zu sichern und den Fokus auf höherpreisige Segmente zu legen.

Der Hersteller verzeichnete den stärksten Rückgang unter den führenden Anbietern, da das Unternehmen die Produktion im Billigsegment bewusst drosselt, um die Profitabilität zu sichern und den Fokus auf höherpreisige Segmente zu legen. Sonderrolle für Huawei: Als einziger großer chinesischer Anbieter gegen den Trend konnte Huawei ein Wachstum von 20,9 Prozent im Jahresvergleich verbuchen. Dem Unternehmen gelang dies durch stabile Preise auf dem chinesischen Heimatmarkt – während Mitbewerber die Preise anhoben –, gezielte Rabattaktionen, eine starke Markenloyalität und eine breitere Aufstellung über verschiedene Preiskategorien hinweg.

Company 2Q26 Shipments 2Q26 Market Share 2Q25 Shipments 2Q25 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 62.7 22.6% 58.0 19.5% 8.1% 2. Apple 55.8 20.1% 48.4 16.3% 15.3% 3. Xiaomi 31.2 11.2% 42.4 14.2% -26.3% 4. OPPO 28.8 10.4% 34.9 11.7% -17.5% 5. vivo 21.2 7.6% 26.3 8.9% -19.4% Others 77.8 28.0% 87.4 29.4% -11.0% Total 277.5 100.0% 297.4 100.0% -6.7% Source: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, July 13, 2026