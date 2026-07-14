Startschuss für die Testphase: Apple veröffentlicht erste Public Beta von iOS 27

Apple hat die erste öffentliche Beta-Version von iOS 27 sowie iPadOS 27 zum Download freigegeben. Nachdem die Vorabversionen seit der Vorstellung auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni zunächst nur registrierten Entwicklern vorbehalten waren, können nun auch interessierte Endnutzer die neuen Funktionen vor dem offiziellen Release im Herbst ausprobieren.
Neben den mobilen Betriebssystemen für das iPhone und iPad wurden zeitgleich auch die ersten öffentlichen Testversionen für macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 und tvOS 27 bereitgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten Neuerungen in iOS 27
Die neue Systemgeneration fokussiert sich stark auf intelligente Funktionen und Leistungsoptimierungen:
- Siri AI und Apple Intelligence: Im Zentrum des Updates steht die Weiterentwicklung des Sprachassistenten Siri zu einer KI-gestützten Alltagshilfe. Siri AI soll natürliche Dialoge führen, Bildschirminhalte analysieren und komplexe, mehrstufige Aufgaben innerhalb von Apps ausführen können.
- Kreativ- und Produktivitäts-Tools: Integriert sind unter anderem der neue Image Playground zur Erstellung fotorealistischer Bilder sowie intelligente Werkzeuge für eine personalisierte Nutzung des Safari-Browsers und erweiterte Bearbeitungsfunktionen in der Fotos-App.
- Einschränkung für die EU: Ein Wermutstropfen bleibt für europäische Nutzer: Die neuen KI-Funktionen rund um Apple Intelligence und Siri AI werden aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen vorerst nicht in der Europäischen Union eingeführt und können hierzulande in der Beta-Phase nicht oder nur stark eingeschränkt getestet werden.
So gelingt die Installation der Public Beta
Für die Teilnahme am öffentlichen Testprogramm ist kein kostenpflichtiger Entwickler-Account mehr notwendig. Der Vorgang lässt sich direkt über das Gerät abwickeln:
- Registrierung: Der genutzte Apple-Account muss auf dem offiziellen Beta-Portal von Apple für das „Apple Beta Software-Programm“ registriert sein.
- Aktivierung am Gerät: Auf dem iPhone oder iPad unter Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate den Punkt „Beta-Updates“ auswählen und dort die iOS 27 Public Beta aktivieren.
- Download: Im Anschluss lässt sich das Update wie ein gewöhnliches Systemupdate laden und installieren.
Wichtige Sicherheits- und Installationshinweise
Da es sich um eine frühe Vorabversion handelt, sollten Testwillige einige Vorsichtsmaßnahmen treffen:
- Fehler und Instabilitäten: Beta-Software enthält erfahrungsgemäß noch Programmfehler (Bugs), kann zu einer verkürzten Akkulaufzeit führen oder Inkompatibilitäten mit Drittanbieter-Apps hervorrufen. Insbesondere sensible Anwendungen wie Banking-, Arbeits- oder Sicherheits-Apps funktionieren in frühen Beta-Phasen oft noch nicht fehlerfrei.
- Backup erstellen: Vor der Installation sollte zwingend ein vollständiges Backup des Geräts über iCloud oder einen Computer angefertigt werden.
- Zweitgerät nutzen: Es wird ausdrücklich empfohlen, die Public Beta nicht auf dem primär genutzten Hauptgerät, sondern auf einem separaten Zweitgerät zu installieren.
Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.