Riesiger Leak bei Amazon: Gesamte Pixel 11-Serie vorab enthüllt

Ein folgenschwerer Fehler beim Online-Versandhändler Amazon hat für eine verfrühte Enthüllung der kommenden Google Pixel 11-Modelle gesorgt. Durch versehentlich live geschaltete Produktseiten wurden sowohl die Farboptionen als auch die exakten US-Preise für die gesamte Smartphone-Reihe bekannt. Der Leak umfasst das Standardmodell, die beiden Pro-Varianten sowie das neue Falt-Smartphone.
Inhaltsverzeichnis
Die Modelle, Farben und Preise in der Übersicht
Aus den vorzeitig veröffentlichten Einträgen gehen die folgenden Modellvarianten und Preisstrukturen hervor:
Google Pixel 11
Das Basismodell wird in vier Farbvarianten angeboten: Frost, Pistachio (Pistazie), Hibiscus (Hibiskus) und Obsidian (Schneeflocke/Schwarz).
- 256 GB: 899 US-Dollar
- 512 GB: 1.019 US-Dollar
Google Pixel 11 Pro & Pixel 11 Pro XL
Die gehobenen Pro-Modelle teilen sich die Farbpalette, die aus Olive (Olivgrün), Obsidian, Canyon (Sand/Rotbraun) und Fog (Nebel/Grau) besteht.
- Pixel 11 Pro:
- 256 GB: 1.099 US-Dollar
- 512 GB: 1.219 US-Dollar
- 1 TB: 1.499 US-Dollar
- Pixel 11 Pro XL:
- 256 GB: 1.299 US-Dollar
- 512 GB: 1.419 US-Dollar
- 1 TB: 1.649 US-Dollar
Google Pixel 11 Pro Fold
Das Flaggschiff-Falt-Smartphone wird in einer reduzierten Farbauswahl auf den Markt kommen, bestehend aus Obsidian und Olive.
- 256 GB: 1.899 US-Dollar
- 512 GB: 2.019 US-Dollar
- 1 TB: 2.249 US-Dollar
Einordnung des Vorfalls
Fehlerhafte Freischaltungen dieser Art auf großen Verkaufsplattformen wie Amazon sind im Vorfeld großer Hardware-Launches keine Seltenheit. Obwohl die entsprechenden Produktseiten rasch wieder offline genommen wurden, sind die wichtigsten Eckdaten zu Googles neuer Smartphone-Generation nun bereits vor der offiziellen Präsentation öffentlich einsehbar. Eine Bestätigung seitens Google steht noch aus, die Spezifikationen und Preise gelten angesichts der Quelle jedoch als äußerst wahrscheinlich.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.