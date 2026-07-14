Riesiger Leak bei Amazon: Gesamte Pixel 11-Serie vorab enthüllt

Ein folgenschwerer Fehler beim Online-Versandhändler Amazon hat für eine verfrühte Enthüllung der kommenden Google Pixel 11-Modelle gesorgt. Durch versehentlich live geschaltete Produktseiten wurden sowohl die Farboptionen als auch die exakten US-Preise für die gesamte Smartphone-Reihe bekannt. Der Leak umfasst das Standardmodell, die beiden Pro-Varianten sowie das neue Falt-Smartphone.

Die Modelle, Farben und Preise in der Übersicht

Aus den vorzeitig veröffentlichten Einträgen gehen die folgenden Modellvarianten und Preisstrukturen hervor:

Google Pixel 11

Das Basismodell wird in vier Farbvarianten angeboten: Frost, Pistachio (Pistazie), Hibiscus (Hibiskus) und Obsidian (Schneeflocke/Schwarz).

256 GB: 899 US-Dollar

899 US-Dollar 512 GB: 1.019 US-Dollar

Google Pixel 11 Pro & Pixel 11 Pro XL

Die gehobenen Pro-Modelle teilen sich die Farbpalette, die aus Olive (Olivgrün), Obsidian, Canyon (Sand/Rotbraun) und Fog (Nebel/Grau) besteht.

Pixel 11 Pro: 256 GB: 1.099 US-Dollar 512 GB: 1.219 US-Dollar 1 TB: 1.499 US-Dollar

Pixel 11 Pro XL: 256 GB: 1.299 US-Dollar 512 GB: 1.419 US-Dollar 1 TB: 1.649 US-Dollar



Google Pixel 11 Pro Fold

Das Flaggschiff-Falt-Smartphone wird in einer reduzierten Farbauswahl auf den Markt kommen, bestehend aus Obsidian und Olive.

256 GB: 1.899 US-Dollar

1.899 US-Dollar 512 GB: 2.019 US-Dollar

2.019 US-Dollar 1 TB: 2.249 US-Dollar

Einordnung des Vorfalls

Fehlerhafte Freischaltungen dieser Art auf großen Verkaufsplattformen wie Amazon sind im Vorfeld großer Hardware-Launches keine Seltenheit. Obwohl die entsprechenden Produktseiten rasch wieder offline genommen wurden, sind die wichtigsten Eckdaten zu Googles neuer Smartphone-Generation nun bereits vor der offiziellen Präsentation öffentlich einsehbar. Eine Bestätigung seitens Google steht noch aus, die Spezifikationen und Preise gelten angesichts der Quelle jedoch als äußerst wahrscheinlich.