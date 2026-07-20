vivo erweitert X300-Serie: Das neue X300 E steht in den Startlöchern

vivo baut seine erfolgreiche X300-Smartphone-Familie weiter aus. Wie das Unternehmen nun offiziell bestätigt hat, wird das neue vivo X300 E das Line-up ergänzen. Für den chinesischen Markt ist der Startschuss bereits geplant: Reservierungen sind möglich, und der offizielle Verkaufsstart ist für den 27. Juli 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit) angesetzt.
Fokus auf Ausdauer und Leistung
Das neue Modell positioniert sich als leistungsstarkes und dennoch schlankes Gerät innerhalb der X300-Serie. Ein besonderes Highlight ist der massive Akku: Mit einer Kapazität von rund 7.015 mAh (nominal; teils als 7.100 mAh beworben) setzt vivo hier ein Ausrufezeichen in Sachen Laufzeit. Trotz dieses Energieriesen bleibt das Gehäuse mit einer Dicke von unter 8 mm angenehm kompakt. Die Schnellladetechnologie mit 90 Watt sorgt zudem dafür, dass das Smartphone trotz der hohen Kapazität zügig wieder einsatzbereit ist.
Technische Highlights im Überblick
Unter der Haube setzt vivo auf aktuelle Spitzen-Hardware. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen des neuen Modells:
- Display: 6,59-Zoll AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung.
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.
- Kamerasystem: ZEISS-optimiertes Triple-Setup bestehend aus einer 50 MP Hauptkamera, einem 50 MP Periskop-Teleobjektiv und einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera.
- Selfie-Kamera: 50 MP Frontsensor.
- Speicher: Bis zu 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher.
Design und Verfügbarkeit
Optisch hebt sich das vivo X300 E durch ein markantes, quadratisches Kameramodul auf der Rückseite ab. vivo bietet das Gerät in den Farben Orange, Weiß und Schwarz an. Während der Marktstart zunächst in China erfolgt, wird bei derartigen Modellen häufig zeitnah eine weltweite Verfügbarkeit angepeilt, um das Portfolio auch international zu stärken.
Mit der Kombination aus dem leistungsstarken Snapdragon-Chip, dem hochwertigen ZEISS-Kamerasystem und der außergewöhnlich hohen Akkukapazität zielt vivo mit dem X300 E auf Nutzer ab, die ein zuverlässiges Flaggschiff-Erlebnis ohne Kompromisse bei der Ausdauer suchen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.