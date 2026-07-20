vivo erweitert X300-Serie: Das neue X300 E steht in den Startlöchern

vivo baut seine erfolgreiche X300-Smartphone-Familie weiter aus. Wie das Unternehmen nun offiziell bestätigt hat, wird das neue vivo X300 E das Line-up ergänzen. Für den chinesischen Markt ist der Startschuss bereits geplant: Reservierungen sind möglich, und der offizielle Verkaufsstart ist für den 27. Juli 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit) angesetzt.

Fokus auf Ausdauer und Leistung

Das neue Modell positioniert sich als leistungsstarkes und dennoch schlankes Gerät innerhalb der X300-Serie. Ein besonderes Highlight ist der massive Akku: Mit einer Kapazität von rund 7.015 mAh (nominal; teils als 7.100 mAh beworben) setzt vivo hier ein Ausrufezeichen in Sachen Laufzeit. Trotz dieses Energieriesen bleibt das Gehäuse mit einer Dicke von unter 8 mm angenehm kompakt. Die Schnellladetechnologie mit 90 Watt sorgt zudem dafür, dass das Smartphone trotz der hohen Kapazität zügig wieder einsatzbereit ist.

Technische Highlights im Überblick

Unter der Haube setzt vivo auf aktuelle Spitzen-Hardware. Hier sind die wichtigsten Spezifikationen des neuen Modells:

Display: 6,59-Zoll AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung.

6,59-Zoll AMOLED-Display mit 1,5K-Auflösung. Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Kamerasystem: ZEISS-optimiertes Triple-Setup bestehend aus einer 50 MP Hauptkamera, einem 50 MP Periskop-Teleobjektiv und einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera.

ZEISS-optimiertes Triple-Setup bestehend aus einer 50 MP Hauptkamera, einem 50 MP Periskop-Teleobjektiv und einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera. Selfie-Kamera: 50 MP Frontsensor.

50 MP Frontsensor. Speicher: Bis zu 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher.

Design und Verfügbarkeit

Optisch hebt sich das vivo X300 E durch ein markantes, quadratisches Kameramodul auf der Rückseite ab. vivo bietet das Gerät in den Farben Orange, Weiß und Schwarz an. Während der Marktstart zunächst in China erfolgt, wird bei derartigen Modellen häufig zeitnah eine weltweite Verfügbarkeit angepeilt, um das Portfolio auch international zu stärken.

Mit der Kombination aus dem leistungsstarken Snapdragon-Chip, dem hochwertigen ZEISS-Kamerasystem und der außergewöhnlich hohen Akkukapazität zielt vivo mit dem X300 E auf Nutzer ab, die ein zuverlässiges Flaggschiff-Erlebnis ohne Kompromisse bei der Ausdauer suchen.