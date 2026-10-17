Galaxy S27 Ultra: Hitzeprobleme beim Snapdragon oder nicht?

Bei Samsungs kommenden Flaggschiff-Smartphones kündigt sich eine grundlegende Wendung an: Berichten aus Südkorea zufolge kämpft der geplante Top-Prozessor von Qualcomm, der voraussichtlich unter dem Namen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 firmiert, im Testbetrieb des Galaxy S27 Ultra angeblich mit massiver Hitzentwicklung.
Unter anhaltender Last soll bei den Testgeräten rasch das sogenannte Thermal Throttling zuschlagen – die Leistung würde gedrosselt, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.
Qualcomm-CMO Dementiert Gerüchte Entschieden
Qualcomm lässt diese Darstellung jedoch nicht unkommentiert im Raum stehen. Don McGuire, Chief Marketing Officer (CMO) bei Qualcomm, wies die Berichte über angebliche Überhitzungsprobleme scharf zurück und erklärte, dass diese Behauptungen schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen.
McGuire hinterfragte öffentlich, wer von der Verbreitung negativer Narrative, unbegründeter Behauptungen und reißerischer Schlagzeilen profitiere. Er betonte, dass Smartphone-Hersteller (OEMs) ihre Plattformen im Rahmen der Entwicklung kontinuierlich anpassen, um die optimale Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz für verschiedene Nutzungsszenarien zu finden. Bei diesem Abstimmungsprozess arbeiten die Hersteller eng mit Qualcomm zusammen, um das bestmögliche Nutzererlebnis zu gewährleisten.
Die Chance für den Exynos 2700
Trotz des Dementis spekuliert die Branche intensiv über die mögliche Chip-Strategie für das Galaxy S27 Ultra. Sollte Samsung bei der finale Abstimmung Abstriche beim Snapdragon machen müssen oder sich für eine zweigleisige Strategie entscheiden, könnte dies die Stunde des hauseigenen Prozessors werden:
- Rückkehr der Exynos-Chips im Ultra-Modell: Seit dem Galaxy S23 Ultra verbaut Samsung in seinen absoluten Top-Modellen weltweit ausschließlich Snapdragon-Prozessoren. Für das Galaxy S27 Ultra könnte nun erstmals seit Jahren wieder ein hauseigener Chip als Alternative oder primäre Option ins Spiel kommen.
- Chance für den Exynos 2700: Der im fortschrittlichen 2-Nanometer-Verfahren gefertigte Exynos 2700 zeigt in internen Tests starke Ergebnisse und soll insbesondere bei der Effizienz sowie beim Temperaturmanagement überzeugen.
Ob das Galaxy S27 Ultra weltweit mit dem Snapdragon erscheint oder in einzelnen Regionen auf den Exynos 2700 setzt, wird sich im Laufe der finalen Testphase vor dem Serienstart zeigen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.
1 Kommentar zu „Galaxy S27 Ultra: Hitzeprobleme beim Snapdragon oder nicht?“