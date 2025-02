Lebara Freikarte – gratis Sim mit Startguthaben im Telekom Netz – Lebara bietet seit 2010 die eigenen Handytarife auch in Deutschland an und mittlerweile setzt das Unternehmen unter anderem auch sehr stark auf den Prepaid Bereich. 2022 ist das Unternehmen dann von Telekom Netz zu O2 gewechselt. Lange Zeit sich bei Lebara auch eine kostenlose Sim, die dazu Startguthaben hat – so eine Kombination findet man bei anderen Prepaid Freikarten auf dem deutschen Markt eher selten.

Alternativen zur Lebara Freikarte

Eine gute Alternative zur Freikarte von Lebara ist die komplett kostenlose O2 Freikarte. Wenn man die O2 Freikarte kurz vorstellen möchte, kann man sagen, dass es sich um eine kostenlose Prepaid-SIM-Karte von O2 handelt, die maximale Flexibilität und Kostenkontrolle bietet. Man zahlt keine Grundgebühr, keine Anschlusskosten und auch keine Versandkosten – die Karte ist wirklich gratis. Im Basistarif kostet jede Minute und SMS nur 9 Cent in alle deutschen Netze, und fürs Surfen aktiviert sich automatisch eine Tagesflat mit 150 MB für 1,49 Euro. Man kann sie mit 1 Euro Startguthaben bestellen und bei Bedarf Tarife wie O2 Prepaid S, M oder L mit Allnet-Flat und mehr Datenvolumen hinzubuchen, inklusive 5G mit bis zu 300 MBit/s. Dank EU-Roaming nutzt man sie auch im europäischen Ausland ohne Extrakosten.

Alle Tarife der O2 Prepaid Freikarte gibt es direkt auf der Webseite von O2*.

Die CallYa Freikarte von Vodafone ist eine kostenlose Prepaid-SIM ohne Grundgebühr oder Vertragsbindung. Man zahlt 9 Cent pro Minute/SMS in alle deutschen Netze und 3 Cent pro MB Daten. Mit zubuchbaren Tarifen wie CallYa Digital (30 GB für 20 Euro/28 Tage) surft man im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s. EU-Roaming ist inklusive, und bei Rufnummernmitnahme gibt’s 10 Euro Startguthaben. Flexibel, günstig und ideal für Wenignutzer oder Vielsurfer gleichermaßen!

Lebara Freikarte mittlerweile nicht mehr im Fokus

Mittlerweile hat das Unternehmen diese Freikarte aber aus der Vermarktung genommen. Wenn man sich fragt, warum es die Freikarte von Lebara in Deutschland nicht mehr gibt, liegt die Antwort in einer Kombination aus strategischen Entscheidungen des Unternehmens und Marktveränderungen. Die Lebara Freikarte war lange Zeit ein beliebtes Angebot: Man konnte sie kostenlos bestellen, zahlte keinen Kaufpreis und nutzte sie flexibel im Prepaid-Modus, vor allem für günstige Auslandsgespräche. Doch seit etwa Mitte 2023 hat Lebara den Fokus verschoben. Nach dem Wechsel vom Telekom-Netz ins O2-Netz im Jahr 2022 hat man das Angebot überarbeitet und die kostenlose Freikarte aus dem Programm genommen – zumindest wird sie nicht mehr aktiv beworben oder einfach zugänglich auf der Website angeboten. Stattdessen konzentriert sich Lebara nun auf attraktive Prepaid-Pakete wie die „HELLO!“-Tarife mit Datenvolumen und Auslandsminuten sowie auf monatlich kündbare Verträge. Der Grund dürfte sein, dass man mit diesen Paketen mehr Kunden an sich binden und stabile Einnahmen sichern kann, anstatt nur auf Gelegenheitsnutzer mit der Freikarte zu setzen. Zudem ist der Markt für kostenlose SIM-Karten gesättigt – Anbieter wie O2 oder Vodafone bieten ebenfalls Freikarten, was den Druck erhöht hat.

Die Prepaid Tarife bei Lebara sind aber weiter verfügbar, teilweise auch mit sehr günstigen Konditionen (aber eben nicht als komplette Freikarte): Lebara Prepaid Angebote*

Eine direkte Bestätigung, dass die Freikarte komplett eingestellt wurde, gibt es nicht, aber man findet sie auf der Lebara-Website nur noch versteckt im Footer oder gar nicht mehr, je nach Aktualisierung. Das deutet darauf hin, dass Lebara die Gratis-SIM entweder stillschweigend auslaufen lässt oder sie nur noch in Ausnahmefällen (z. B. über Partner wie Amazon) verfügbar hält. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass die Kosten für die Bereitstellung und den Versand der Freikarte in Relation zum Gewinn durch sporadische Nutzung nicht mehr rentabel waren, vor allem ohne 5G im Angebot damals – mittlerweile hat Lebara 5G eingeführt, aber der Fokus liegt auf den neuen Tarifen.

Als Alternative kann man sich einige Optionen anschauen, die ähnliche Vorteile bieten. Die „O2 Prepaid Freikarte“ ist eine starke Wahl: Man zahlt keinen Kaufpreis, bekommt oft 10 Euro Startguthaben und kann flexible Tarife wie 10 GB für 12,99 Euro/28 Tage nutzen – mit 5G-Zugang im O2-Netz, das Lebara ja auch nutzt. Eine weitere Möglichkeit ist die „Vodafone CallYa Freikarte“ – ebenfalls kostenlos bestellbar, mit Tarifen wie CallYa Digital (35 GB für 20 Euro/28 Tage) und 5G-Unterstützung im Vodafone-Netz. Für Auslandstelefonie, Lebanas früheren Schwerpunkt, bietet „Aldi Talk“ im O2-Netz günstige Optionen: Die Basis-SIM kostet zwar 9,99 Euro, aber man kann Pakete wie 18 GB für 17,99 Euro/28 Tage buchen und günstig ins Ausland telefonieren. Wenn man unbedingt das Telekom-Netz will, kommt „Congstar Prepaid“ infrage – keine Freikarte, aber mit 10 Euro Startpreis und Tarifen wie 8 GB für 12 Euro/28 Tage, inklusive 5G.

Zusammengefasst hat Lebara die Freikarte wahrscheinlich zurückgefahren, um sich auf profitablere Tarife zu konzentrieren, und der Markt hat sich weiterentwickelt. Als Alternative kann man O2, Vodafone oder Aldi Talk wählen, je nachdem, ob man Netzqualität, 5G oder Auslandstarife priorisiert.

TIPP Wer nach dem Wechsel von Lebara zu O2 mit dem Netz unzufrieden ist, sollte über einen Wechsel zu einer der D1 Prepaid Karten mit Prepaid Allnet Flat nachdenken. In diesem Netz gibt es weiter sehr günstige Tarife.

Diese Prepaid Tarife gibt es derzeit bei Lebara

Lebara bietet im Prepaid-Bereich die „HELLO!“-Tarife an, die sich durch ihre Kombination aus Allnet-Flat in Deutschland, Datenvolumen und Freiminuten ins Ausland auszeichnen – aktuell für Anrufe in bis zu 50 Länder. Los geht es mit dem „HELLO! 1+4 Prepaid“ für 4,99 Euro alle 28 Tage; hier bekommt man 5 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Deutschland und 50 Minuten fürs Ausland. Der nächste Tarif, „HELLO! 7+6 Prepaid“, kostet 9,99 Euro pro 28 Tage und bietet 13 GB, die deutsche Allnet-Flat sowie 100 Auslandsminuten. Für 14,99 Euro alle 28 Tage gibt es den „HELLO! 22+8 Prepaid“ mit 30 GB Daten, unbegrenzten Anrufen in Deutschland und 300 Minuten ins Ausland. Der größte Prepaid-Tarif ist der „HELLO! 32+8 Prepaid“ für 19,99 Euro pro 28 Tage – hier hat man 40 GB Datenvolumen, die Allnet-Flat in Deutschland und 500 Auslandsminuten.

Dazu kommt, dass man seit September 2024 bei allen Lebara Prepaid-Tarifen 5G ohne Aufpreis nutzen kann, wobei die Geschwindigkeit auf maximal 50 MBit/s im Download begrenzt ist – ausreichend für normales Surfen, Streaming oder Chats. Ohne gebuchtes Paket fällt man in den Basistarif zurück: 9 Cent pro Minute oder SMS in Deutschland plus 19 Cent Verbindungsgebühr pro Gespräch, wobei man am Wochenende nur 1 Cent pro Minute ins Festnetz zahlt. Fürs mobile Internet ohne Option werden 24 Cent pro MB berechnet. Aktuelle Aktionen können das Angebot ergänzen – etwa mehr Datenvolumen für Neukunden –, aber die genannten Tarife sind die Standardoptionen, die man direkt über die Lebara-Website, die MyLebara-App oder per SMS (z. B. „HELLO S“ an 55255) buchen kann. So hat man bei Lebara eine gute Auswahl, je nachdem, wie viel Daten und Auslandsminuten man braucht! Falls man einen bestimmten Bedarf im Kopf hat, kann man das gerne genauer sagen, um die beste Option zu finden.

Insgesamt bietet Lebara aber die Tarife insgesamt ohne Laufzeit an. Sollte man daher mit den Konditionen doch nicht zufrieden sein, kann man jederzeit auch wieder wechseln.