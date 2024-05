Samsung Galaxy A54 und A55: Screenshot machen und speichern – Die Samsung Galaxy A54 Modelle setzen wieder auf aktuelle Technik und haben mit Android 14 und One UI 5 auch wieder eine aktuelle Kombination aus Betriebssystem und Benutzeroberfläche mit an Bord. Grundsätzliche Funktionen werden dabei natürlich weiter unterstützt und daher kann man natürlich auch beim Samsung Galaxy A54 einen Screenshot vom Bildschirm oder vom gesamten Screen machen, diesen Screenshot bearbeiten und dann auch abspeichern. Samsung bietet wie immer gleich mehrere Möglichkeiten an, einen Screenshot zu machen und wie genau man dabei vorgeht und welche Methoden wann sinnvoll sind, haben wir hier in diesem Artikel zusammengefasst.

Samsung Galaxy A54 und A55: Screenshot machen und speichern

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Screenshot mit dem Samsung Galaxy A54 aufzunehmen. Im einem allgemeinen Artikel im Support-Bereich von Samsung wird eine davon erklärt. Das Smartphone* besitzen keinen physischen Home-Button, dementsprechend erfolgt die Bildschirmaufnahme folgendermaßen:

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Screenshot auf dem Samsung Galaxy A55 zu erstellen:

Methode 1: Mit den Tasten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig kurz gedrückt. Der Bildschirm blinkt kurz und ein Screenshot wird erstellt. Der Screenshot wird in der Galerie gespeichert und kann von dort aus bearbeitet oder geteilt werden.

Methode 2: Mit der Palm Swipe-Geste

Wischen Sie mit der Kante Ihrer Handfläche von einer Seite des Bildschirms zur anderen. Der Bildschirm blinkt kurz und ein Screenshot wird erstellt. Der Screenshot wird in der Galerie gespeichert und kann von dort aus bearbeitet oder geteilt werden.

Zusätzliche Informationen:

Screenshots von längeren Seiten: Wenn Sie einen Screenshot einer längeren Seite erstellen möchten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt, nachdem der erste Screenshot erstellt wurde. Der Bildschirm scrollt automatisch nach unten und erstellt weitere Screenshots, bis Sie die Tasten loslassen.

Wenn Sie einen Screenshot einer längeren Seite erstellen möchten, halten Sie die und die gedrückt, nachdem der erste Screenshot erstellt wurde. Der Bildschirm scrollt automatisch nach unten und erstellt weitere Screenshots, bis Sie die Tasten loslassen. Screenshots bearbeiten: Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, können Sie ihn in der Galerie bearbeiten. Sie können z. B. den Bildausschnitt ändern, Text hinzufügen oder Filter anwenden.

Nachdem Sie einen Screenshot erstellt haben, können Sie ihn in der Galerie bearbeiten. Sie können z. B. den Bildausschnitt ändern, Text hinzufügen oder Filter anwenden. Screenshots teilen: Sie können Screenshots aus der Galerie mit anderen Personen teilen. Sie können sie z. B. per SMS, E-Mail oder in sozialen Medien versenden.

Screenshots auf dem Samsung Galaxy A55 werden automatisch in der Galerie-App gespeichert. Sie können sie wie folgt finden:

Öffnen Sie die Galerie-App auf Ihrem Galaxy A55. Tippen Sie unten auf Alben. Wählen Sie den Ordner Screenshots.

In diesem Ordner finden Sie alle Ihre Screenshots. Sie können sie dort nach Datum, Uhrzeit oder Name sortieren.

Zusätzliche Informationen:

Screenshots werden im PNG-Format gespeichert.

Sie können Screenshots bearbeiten, löschen oder mit anderen teilen, direkt in der Galerie-App.

Wenn Sie die Nach Aufnahme Toolbar anzeigen Option aktiviert haben, können Sie den Screenshot direkt nach der Aufnahme bearbeiten oder teilen, ohne die Galerie-App zu öffnen.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Zuletzt aktualisiert: 4. Mai 2024