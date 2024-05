Samsung Galaxy A54 und A55: wichtige Tastenkombinationen für Nutzer – Wer das Galaxy 54 benutzt, steuert die Modelle in der Regel über den Bildschirm und die Menüs. Android bietet den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen und die Tasten der Geräte werden meistens nur zum Einschalten genutzt und um eventuell die Lautstärke zu steuern. Dabei bieten die Tastenkombinationen beim Galaxy A54 noch deutlich mehr Möglichkeiten. Diese werden vor allem dann wichtig, wenn die Steuerung über den Bildschirm nicht mehr möglich ist. Das passiert eher selten, aber ab und an kommt es vor, dass die Galaxy A54 beim Touchscreen einfrieren oder der Bildschirm generell Schwarz bleibt. Dann ist ein Zugriff auf die Menüs und Einstellungen nicht mehr möglich. Die Tastenkombinationen funktionieren aber oft auch in solchen Fällen noch und bieten die Möglichkeit, wieder Zugriff auf die Smartphones zu bekommen. Wie das geht und welche Tastenkombinationen beim Samsung Galaxy A54 und ebenso beim Samsung Galaxy A55 unterstützt werden, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt.

Samsung Galaxy A45 und A55: diese Tastenkombination sollte man kennen

Samsung einschalten: Halte die Funktionstaste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten

Diese Kombinationen gab es in dieser Form auch bereits auf dem Samsung Galaxy A53 und dem Galaxy A52.

Weitere Handycodes für Galaxy A54 und A55

Für das Samsung Galaxy A55 gibt es verschiedene sogenannte “Handycodes”, die auch als Feature-Codes, Service-Codes oder Geheimcodes bezeichnet werden. Mit diesen Codes können Sie auf versteckte Funktionen zugreifen, Informationen über Ihr Telefon abrufen oder verschiedene Einstellungen ändern.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung einiger dieser Codes Ihr Telefon beschädigen kann. Daher sollten Sie nur Codes verwenden, von denen Sie sicher wissen, was sie tun, und mit Vorsicht vorgehen.

Hier sind einige gängige Handycodes für das Samsung Galaxy A55:

Allgemeine Informationen:

** *#06# **: Anzeige der IMEI (International Mobile Equipment Identity) Ihres Telefons.

** *#1234# **: Anzeige der Softwareversion, Hardwareversion und Datum der letzten Firmware-Aktualisierung Ihres Telefons.

** *#228# **: Anzeige der Akkuinformationen, einschließlich Akkustand, Batteriestatus und Temperatur.

Netzwerk und Verbindung:

** #990000# **: Anzeige des SMSC (Short Message Service Center) Ihres Netzbetreibers.

** *#528# **: Anzeige der Menüoptionen für die Netzwerkeinstellungen.

** *#463633# **: Anzeige des Menüoptionen für erweiterte Netzwerkinformationen.

Kamera:

** #99528# **: Öffnet die erweiterten Kameraeinstellungen.

** *#1111# **: Softwareversion der Kamera anzeigen.

Andere:

** *#0000# **: Anzeige des Software-Testmenüs.

** *#87393# **: Anzeige des Menüoptionen für die USB-Konfiguration.

** *#2762# **: Anzeige des Gerätestatus und der PIN-Statusinformationen.

Bitte verwenden Sie diese Codes mit Vorsicht. Einige Codes können Ihr Telefon zurücksetzen, die Werkseinstellungen löschen oder andere unerwünschte Aktionen ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Auswirkungen eines Codes verstehen, bevor Sie ihn eingeben.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: 10 hilfreiche Tipps zum Galaxy A54

Samsung Galaxy A54 5G: 10 Tipps und Tricks

