JUNI DEAL beim Internet-Anschluss: 240 Euro Rabatt beim O2 Homespot

O2 hat eine Sonderaktion für den O2 Homespot online gestellt und bietet den mobilen WLAN Router derzeit mit 240 Euro Rabatt an. Diese Gutschrift wird durch 12×20 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr realisiert und daher zahlt man in den ersten 12 Monaten jeweils 20 Euro weniger. Im billigsten Fall startet der O2 Homespot daher ab 14,99 Euro in den ersten 12 Monaten und der volle monatliche Preis wird erst ab dem 13. Monat fällig. Dazu kann man derzeit alle O2 Homespot direkt ohne Laufzeit zum gleichen Preis buchen.

Hier sind die wichtigsten Angebote zum O2 Homespot:

Unbegrenztes Datenvolumen: Der O2 Homespot bietet ein unbegrenztes Datenvolumen, was besonders vorteilhaft für Nutzer ist, die viel streamen oder online arbeiten. Keine Anschlussgebühr: Bei vielen Angeboten entfällt die Anschlussgebühr oder ist deutlich reduziert (aktuell 9,99 Euro statt 49,99 Euro), was den Einstieg erleichtert. LTE-Router inklusive: Der Tarif beinhaltet einen Router, sodass du sofort mit dem Surfen beginnen kannst. Der Cube selbst kostet nochmal 5,99 Euro monatlich extra. Man kann aber auch einen vorhandenen Router nutzen (wenn dieser eine Simkarte unterstützt). Monatlicher Preis ab 34,99 €: Die Tarife beginnen bereits bei 34,99 € pro Monat, was sie zu einer attraktiven DSL-Alternative macht.

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Der O2 HomeSpot bietet mittlerweile 5G-Konnektivität. Der aktuelle O2 HomeSpot 5G Router erlaubt die Nutzung des 5G-Netzes, was ein verbessertes Surfen mit höheren Geschwindigkeiten ermöglicht. Mit dem HomeSpot 5G bekommst du schnelles und zuverlässiges Internet, ideal für Streaming, Gaming und das Homeoffice.

Die Einrichtung ist unkompliziert: Verbinde den Router einfach mit einer Steckdose und lege die SIM-Karte ein, um direkt online zu sein. Der Router unterstützt auch die neueste WLAN-Technologie, WLAN-AX oder Wi-Fi 6, die theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s ermöglicht, auch wenn das Netzwerk diese Geschwindigkeit noch nicht erreicht hat. Das 5G-Netz wird stetig in mehr Regionen ausgebaut, so dass immer mehr Nutzer davon profitieren können.

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VIDEO O2 Homespot als DSL Ersatz