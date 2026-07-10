Meta: eigener KI-Prozessor soll bereits im September fertig sein

Der Internetkonzern Meta macht einen entscheidenden Schritt in Richtung technologischer Souveränität: Die Entwicklung eigener Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) schreitet schneller voran als geplant. Wie aus internen Dokumenten hervorgeht, soll die Serienfertigung des neuen Chips namens „Iris“ bereits im September anlaufen.

Technologische Eigenständigkeit als Ziel

Das Projekt „Iris“ ist als Gemeinschaftsentwicklung mit dem Halbleiter-Spezialisten Broadcom konzipiert, wobei die physische Produktion beim weltgrößten Auftragsfertiger TSMC erfolgt. Mit diesem Vorhaben verfolgt der Mutterkonzern von Facebook und Instagram eine klare Strategie: Die Abhängigkeit von dominierenden Marktakteuren wie Nvidia oder AMD soll sukzessive reduziert werden.

Durch die Eigenentwicklung verspricht sich das Management um Mark Zuckerberg nicht nur technologische Vorteile, sondern vor allem eine signifikante Senkung der Betriebskosten. Angesichts der enormen Anforderungen bei der Skalierung seiner KI-Infrastruktur werden die Einsparungen als essenziell für die langfristige Profitabilität der Plattformen angesehen.

Gigantischer Ausbau der Rechenkapazitäten

Die Dringlichkeit dieses Schrittes unterstreichen die massiven Investitionspläne für das laufende Jahr. Meta plant 2026 Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe, um neue Rechenzentren zu errichten. Die Leistungsaufnahme dieser Anlagen soll bereits 2026 bei sieben Gigawatt liegen – ein Wert, der sich 2027 auf 14 Gigawatt verdoppeln soll. Zum Vergleich: Dies entspricht dem Energiebedarf ganzer Industrieregionen.

Netzwerk aus langfristigen Lieferverträgen

Um den rasanten Ausbau nicht durch Lieferengpässe zu gefährden, hat Meta sein Beschaffungsnetzwerk strategisch verbreitert. Das Unternehmen hat langfristige Abkommen mit einer Reihe von Schlüsselzulieferern geschlossen, darunter:

Samsung: Fokus auf moderne Speicherbausteine.

Fokus auf moderne Speicherbausteine. SanDisk: Lieferung von hochperformanten Speicherlösungen.

Lieferung von hochperformanten Speicherlösungen. Sumitomo Electric: Versorgung mit spezialisierten Glasfaserkomponenten.

In der Technologiebranche gelten derartige Vereinbarungen mittlerweile als Standard, da die globale Nachfrage nach Komponenten für KI-Rechenzentren die Kapazitäten vieler Hersteller übersteigt. Während SanDisk eine Stellungnahme zu dem Auftrag ablehnte und weitere Zulieferer bisher nicht auf Anfragen reagierten, unterstreicht das Vorgehen Metas die neue Realität im „Wettrüsten“ um die KI-Infrastruktur: Wer die Hardware kontrolliert, sichert sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Hinweis zur Prüfung: Der Text wurde sprachlich geglättet und um Kontext zur wirtschaftlichen Bedeutung der Chip-Fertigung sowie zur Rolle der Lieferketten ergänzt. Die von Ihnen genannten Firmen und Leistungsdaten wurden beibehalten und in eine flüssigere Artikelstruktur integriert.