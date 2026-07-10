Samsung plant Kamera-Upgrade: Kommt die 16-MP-Selfie-Revolution im Galaxy S27?

Samsung scheint für die kommende Flaggschiff-Generation seiner Galaxy-S-Serie an einer deutlichen Aufwertung der Frontkamera zu arbeiten. Wie der GalaxyClub aktuell berichtet, könnten das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra mit einer völlig neuen 16-Megapixel-Selfie-Kamera ausgestattet werden.

Innovativer Sensor im Fokus

Besonders spannend: Es gibt Hinweise darauf, dass Samsung bei diesem Sensor auf ein quadratisches Design setzt. Branchenkenner ziehen hier bereits Parallelen zu Apple, da ein solches Design-Layout auf eine veränderte Architektur hindeutet, die darauf abzielt, die Bildqualität und Lichtaufnahme bei Frontaufnahmen weiter zu optimieren.

Mehr Power für die Rückkameras

Nicht nur bei der Selfie-Einheit, sondern auch beim rückseitigen Kamerasystem plant Samsung laut den Berichten ein einheitliches Upgrade für das Pro- und das Ultra-Modell. Beide Smartphones sollen demnach mit beeindruckenden Sensoren für die Distanz- und Weitwinkelaufnahmen ausgestattet sein:

Telephoto-Kamera: Ein hochauflösender 50-MP-Sensor sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen auch bei starkem Zoom.

Ein hochauflösender 50-MP-Sensor sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen auch bei starkem Zoom. Ultraweitwinkel-Kamera: Ebenfalls mit 50 MP ausgestattet, um detailreiche Landschafts- und Architekturaufnahmen zu ermöglichen.

Fazit

Mit diesem Schritt könnte Samsung den Druck auf die Konkurrenz erhöhen und die Hardware-Basis für die zunehmende Bedeutung von hochwertigen Video-Calls und Social-Media-Inhalten weiter stärken. Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, wäre das S27-Lineup technisch einer der größten Sprünge der letzten Jahre in Sachen Sensorausstattung.