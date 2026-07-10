Samsung plant Kamera-Upgrade: Kommt die 16-MP-Selfie-Revolution im Galaxy S27?

Samsung scheint für die kommende Flaggschiff-Generation seiner Galaxy-S-Serie an einer deutlichen Aufwertung der Frontkamera zu arbeiten. Wie der GalaxyClub aktuell berichtet, könnten das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra mit einer völlig neuen 16-Megapixel-Selfie-Kamera ausgestattet werden.
Innovativer Sensor im Fokus
Besonders spannend: Es gibt Hinweise darauf, dass Samsung bei diesem Sensor auf ein quadratisches Design setzt. Branchenkenner ziehen hier bereits Parallelen zu Apple, da ein solches Design-Layout auf eine veränderte Architektur hindeutet, die darauf abzielt, die Bildqualität und Lichtaufnahme bei Frontaufnahmen weiter zu optimieren.
Mehr Power für die Rückkameras
Nicht nur bei der Selfie-Einheit, sondern auch beim rückseitigen Kamerasystem plant Samsung laut den Berichten ein einheitliches Upgrade für das Pro- und das Ultra-Modell. Beide Smartphones sollen demnach mit beeindruckenden Sensoren für die Distanz- und Weitwinkelaufnahmen ausgestattet sein:
- Telephoto-Kamera: Ein hochauflösender 50-MP-Sensor sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen auch bei starkem Zoom.
- Ultraweitwinkel-Kamera: Ebenfalls mit 50 MP ausgestattet, um detailreiche Landschafts- und Architekturaufnahmen zu ermöglichen.
Fazit
Mit diesem Schritt könnte Samsung den Druck auf die Konkurrenz erhöhen und die Hardware-Basis für die zunehmende Bedeutung von hochwertigen Video-Calls und Social-Media-Inhalten weiter stärken. Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, wäre das S27-Lineup technisch einer der größten Sprünge der letzten Jahre in Sachen Sensorausstattung.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.