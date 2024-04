Meta Horizon OS: Facebook stellt eigenes VR Betriebssystem vor

Meta aka Facebook entwickelt bereits seit mehreren Jahren im VR Bereich und hat mit den Meta Quast Headsets auch bereits mehrere Versionen von passender Hardware vorgestellt. Nun setzt man mit Meta Horizon OS auch auf eine eigene Software für diese Technik und hat ein Betriebssystem speziell für VR Systeme entwickelt. Das neue System ist dabei offen und bereits jetzt wurden angekündigt, dass auch ASUS und Lenovo in diesem Bereich mit entwickeln werden und eigene Lösung und Anwendungen für Meta Horizon OS anbieten. Auch im XBox Bereich soll es diese Form der Zusammenarbeit geben.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Meta Horizon OS ist das Ergebnis einer zehnjährigen Arbeit bei Meta am Aufbau einer Computerplattform der nächsten Generation. Um den Weg für eigenständige Headsets zu ebnen, haben wir Technologien wie Inside-Out-Tracking und selbstverfolgende Controller entwickelt. Um natürlichere Interaktionssysteme und soziale Präsenz zu ermöglichen, haben wir die Hand-, Augen-, Gesichts- und Körperverfolgung entwickelt. Und für Mixed Reality haben wir eine ganze Reihe von Technologien zur Verschmelzung der digitalen und physischen Welten entwickelt, darunter hochauflösendes Passthrough, Scene Understanding und Spatial Anchors. Diese langfristige Investition, die auf den Mobile-First-Grundlagen des Android Open Source Project begann, hat ein vollständiges Mixed-Reality-Betriebssystem hervorgebracht, das von Millionen von Menschen verwendet wird.

Entwickler und Schöpfer können all diese Technologien nutzen, um Mixed-Reality-Erlebnisse zu schaffen. Und sie können ihre Zielgruppen erreichen und ihr Geschäft durch die in Meta Horizon OS integrierten Content-Discovery- und Monetarisierungsplattformen ausbauen, einschließlich des Meta Quest Store, den wir in Meta Horizon Store umbenennen werden.

Die soziale Ebene von Meta Horizon OS bedeutet, dass sich die Identitäten, Avatare, sozialen Diagramme und Freundesgruppen von Menschen mit ihnen über virtuelle Räume bewegen können und Entwickler diese sozialen Funktionen in ihre Apps integrieren können. Und da diese soziale Ebene als Brücke zwischen mehreren Plattformen konzipiert ist, können Menschen gemeinsam Zeit in virtuellen Räumen verbringen, die über Mixed Reality, Mobil- und Desktop-Geräte hinweg existieren. Meta Horizon OS-Geräte verwenden außerdem dieselbe mobile Begleit-App, die Meta Quest-Besitzer heute verwenden, die wir in Meta Horizon App umbenennen werden.