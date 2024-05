Xiaomi 14 SE soll bereits in wenigen Wochen starten

Die Xiaomi 14 Serie könnte in wenigen Wochen Zuwachs bekommen, denn es sieht so aus, als würde das Unternehmen eine technisch etwas weniger aufwendige Version der Modelle starten. Die neuen Geräte sollen unter dem Namen Xiaomi 14 SE auf den Markt kommen und im Preisbereich von um die 500 bis 600 Euro kosten. Das wäre also kein absolutes Billig-Modell der Serie, sondern eher eine Art FE-Variante wie bei Samsung – also ein Update mit einen veränderten Details.

Leider gibt es bisher noch recht wenig Details zur Technik, doch das Xiaomi 14 SE soll wohl auf dem Xiaomi CIVI 4 Pro und international daher unter anderen Namen angeboten werden.

Unklar ist, ob die Modelle auch für den deutschen Markt gedacht sind. Es ist durchaus möglich, dass die Xiaomi 14 SE vor allem in Indien und Asien auf dem Markt kommen werden und in Deutschland weiter die bereits bekannten Modelle der Xiaomi 14 Serie und vor allem das Xiaomi 14 gepusht werden.

Sicher scheint dagegen auch in diesem Jahr, dass ein wieder eine T-Variante geben wird. Man kann also im dritten Quartal von einem Xiaomi 14T und einem Xiaomi 14T pro ausgehen, die dann auch für Deutschland zur Verfügung stehen werden.

Zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2024