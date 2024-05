Amazfit Helio Ring mittlerweile im Shop zu finden

Samsung hat mit dem Galaxy Ring bereits für viel Aufmerksamkeit gesorgt und auch der Apple Ring wird immer wieder diskutiert. Es gibt aber auch andere Anbieter in diesem Bereich, denn beispielsweise hat auch Amazfit Anfang des Jahres einen eigenen smarten Ring angekündigt. Der Helio Ring ist nun auch in den Stores das Unternehmens zu finden und man bekommt daher bereits einen Einblick in die Technik der neuen Modelle:

Verfolgt Erholungsmetriken, einschließlich Schlaf-Score, vollständige Erholungszeit, Schlaf-Herzfrequenzvariabilität und Schlaf-Ruhe-Herzfrequenz

Überwacht umfassende Schlafdaten im Zusammenhang mit der geistigen und körperlichen Verfassung des Benutzers

Hergestellt aus hautfreundlichem Titanlegierungsmaterial

Wasserbeständig

Überwacht kontinuierlich Gesundheitsdaten

Passt zu Amazfit-Smartwatches

Kombiniert Daten von Smartwatches und Ringen, um ein umfassenderes Bild der Gesundheit zu liefern

Bietet Wiederherstellungsüberwachung, Analyse und Anleitung

Bietet einen täglichen Readiness-Score per App

Der Preis für den Ring soll bei 299 Dollar liegen und damit scheint ein Marktstart der neuen Modelle recht nahe.

Es handelt es also beim Heli Ring von Amazfit vor allem um eine Tracker für Fitness- und Gesundheitsdaten und damit um eine einfachere Überwachung des Gesundheitszustandes des Träger. Die Details dazu sind hier bereits online und man kann sich auch bereits für den Newsletter zum Ring einschreiben:

Im deutschen Shop des Unternehmens gibt es leider diese Seite noch nicht. Hier wird man stattdessen immer auf den normalen Shop weiter geleitet, aber man kann wohl davon ausgehen, dass der Ring früher oder später auch in Deutschland zu finden sein wird.

Zuletzt aktualisiert: 1. Mai 2024