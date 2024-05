Antutu Benchmark: das waren die schnellsten Smartphones im April

Antutu hat wieder die Ergebnisse der Performance-Tests der Android-Smartphones im April veröffentlicht und gibt damit einen Überblick, welche Geräte derzeit auf dem Markt die beste Leistung bieten. Leider muss man sagen, dass nur eines der Modelle der Top 10 derzeit in Deutschland zu bekommen ist: Das ASUS ROG 8 pro. Die anderen Geräte sind teilweise nur in China verfügbar und teilweise einfach nicht in Deutschland zu bekommen. Die schnellsten Smartphones stehen also derzeit für den deutschen Markt nicht zur Verfügung.

Spannend ist zu sehen, dass die Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor die ersten 4 Plätze erobern konnte. Die Prozessoren der anderen Anbieter konnten da nicht mithalten. Im März sah das noch anders auch – wohl auch, weil es da noch nicht so viele Modelle mit dem neuen Topprozessor von Qualcomm gab.

Dazu fällt auf, dass vor allem die Modelle mit 16GB RAM und 512GB Speicher punkten könnten. Vor allem der RAM scheint eine große Rolle beim Speed zu spielen und dafür zu sorgen, dass die Geräte besser abschneiden. Das macht keine große Hoffnung für die kommenden Galaxy S25 Modelle, denn diese sollen wohl auch nur mit 8GB und 12 GB RAM auf den Markt kommen.

Dazu bleibt zu offen, das vivo bald wieder in Deutschland aktiv wird, dann wären zumindest einige weitere Modelle mit richtig viel Speed auch hierzulande.

Zum Vergleich: Die Antutu Ergebnisse im März