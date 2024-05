Samsung Galaxy Watch 7: neue Premium-Modelle angekündigt

In den letzten Wochen gab es bereits einige Hinweise, dass Samsung bei der Galaxy Watch in diesem Jahr einige Veränderungen bei der Produktpalette vornehmen wird und unter anderem wohl auch eine Classic-Version verzichtet. Im Unternehmensausblick zu den Quartalszahlen 2024 ist das Samsung nun noch etwas konkreter geworden und schreibt, dass “die Einführung neuer Premium-Modelle” bei den Galaxy Watch 7 plant. Das würde zum Verzicht auf die Classic-Version passen und deutet generell darauf hin, dass Samsung auch im Smartwatch Bereich das Premium-Segment mehr in den Fokus nimmt, wie man es auch bereits bei den Smartphones getan hat.

Das Unternehmen schreibt dazu in der Mitteilung zu den Quartalszahlen:

Das MX-Geschäft strebt ein jährliches Wachstum der Smartphone-Verkäufe an und zielt darauf ab, die Verkaufsdynamik durch die Ausweitung von Galaxy AI auf bestehende und neue Flaggschiffprodukte auf faltbaren Geräten und Tablets aufrechtzuerhalten. Bei Wearables wird es das Erlebnis des Galaxy-Ökosystems durch die Erweiterung um neue Modelle und Formfaktoren wie den Galaxy Ring stärken. Bei Smartwatches wird MX Business bestrebt sein, der Nachfrage nach Upgrades durch die Einführung neuer Premium-Modelle gerecht zu werden.

Dazu schreibt Samsung explizit in der Mehrzahl – es ist also nicht nur ein neues Premium-Modell bei der Galaxy Watch 7 geplant. Das befeuert natürlich wieder die Spekulationen um eine neue Galaxy Watch ultra, die wirklich im absoluten Premium-Bereich angesiedelt sein könnte.

Genau wissen werden wir es wohl erst in einigen Wochen. Samsung hat für den 10. Juli 2024 ein neues Event geplant (so zumindest die aktuellen Leaks) und dabei werden dann wohl auch die neuen Galaxy Watch 7 Modelle vorgestellt. Spätestens dann ist auch klar, welche neuen Modelle es konkret geben wird.

