Huawei Pura 70 startet in Deutschland mit EMUI Betriebssystem

Das ging schneller als gedacht. Huawei hat die Vorbestellung für die Huawei Pura 70 Serie (der neue Name der P70) auch in Deutschland gestartet und man kann die Modelle ab sofort vorbestellen. Die Auslieferung wird aber noch etwas dauern. Die Geräte werden erst ab dem 22. Mai offiziell in den Handel gehen. Erfreulicherweise gibt es aber gleich drei Modelle im Shop. Bis auf das Huawei P70 Art hat das Unternehmen also alle Modelle der Serie auch nach Deutschland gebracht. Die Preise starten dabei ab 999 Euro:

HUAWEI Pura 70 – Das Modell HUAWEI Pura 70 mit 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz kann in Schwarz und Weiß zu einem Preis von 999 Euro vorbestellt werden. Zwischen dem 2. Mai und 4. Juni 2024 erhalten Käufer:innen die HUAWEI FreeBuds Pro 3 in Silber ohne zusätzliche Kosten bei einer Bestellung. Das Gerät wird ab dem 22. Mai 2024 im Handel erhältlich sein.

HUAWEI Pura 70 Pro – Das HUAWEI Pura 70 Pro mit 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz ist in Schwarz und Weiß für 1.199 Euro vorbestellbar. Im Zeitraum vom 2. Mai bis 4. Juni 2024 bekommen Käufer:innen die HUAWEI FreeBuds Pro 3 in Silber als kostenfreies Extra zur Bestellung dazu. Der reguläre Verkaufsstart ist für den 22. Mai 2024 angesetzt.

HUAWEI Pura 70 Ultra – Das HUAWEI Pura 70 Ultra, ausgestattet mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher, ist in den Farben Salbeigrün, Mokka und Schwarz zu einem Preis von 1.499 Euro vorbestellbar. Kunden:innen, die zwischen dem 2. Mai und 4. Juni 2024 bestellen, erhalten die HUAWEI FreeBuds Pro 3 in Silber gratis dazu. Der offizielle Verkaufsstart ist der 22. Mai 2024.

Die Modelle werden allerdings nicht mit HarmonyOS ausgeliefert, sondern laufen für den deutschen Markt mit EMUI und Android als Benutzeroberfläche. Die Google Dienste sind weiter nicht verfügbar. Genutzt wird dabei die neue Version EMUI 14.2 und damit gibt es wider erwarten doch eine Weiterentwicklung in diesem Bereich.

Zuletzt aktualisiert: 3. Mai 2024