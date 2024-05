HONOR: PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR offiziell vorgestellt

Honor hatte es bereits beim Start des Sonor Magie V2 angekündigt: man wird in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Porsche eine weitere Premium-Edition auf den Markt bringen und nun ist es so weit. Das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR wurde offiziell präsentiert und soll wohl im Sommer auch in Deutschland zu haben sein. Damit bekommt das bereits verfügbare Porsche Design Honor Magic V2 RSR einen kleineren Bruder, der sich nicht falten lässt.

„HONOR ist stolz darauf, das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR vorzustellen, eine technologische Ikone, angetrieben von der Essenz der Porsche DNA und mit dem Ziel geschaffen, den Status Quo zu überwinden“, erklärt George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Unser neuestes smartes Gerät ist das Ergebnis unseres gemeinsamen Strebens nach Exzellenz. Unsere Partnerschaft mit Porsche Design beruht auf dem Versprechen, fortschrittliche, auf den Menschen ausgerichtete Technologie mit zeitloser Ästhetik zu erschaffen.“

„Mit dem Launch des zweiten gemeinsam entwickelten Smartphones schlagen wir das nächste Kapitel in unserer Partnerschaft mit dem Innovationsführer HONOR auf. Nach dem Erfolg unseres ersten Endgeräts – einem faltbaren Smartphone – sind wir optimistisch, dass anspruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt vom PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR ebenso begeistert sein werden, für das wir vor allem in den europäischen Märkten ein enormes Potenzial sehen“, sagt Stefan Buescher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Lifestyle Group, dem Unternehmen hinter der Marke Porsche Design und einer hundertprozentigen Tochter des Sportwagenherstellers Porsche.

Die Geräte haben ein Case aus Titan und nutzen den neuen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dazu gibt es einen 5.600-mAh-Akku und den HONOR E1 Chip für das Energiemanagement. Zwei mChargeit 100 Watt sind bereits im Bundle enthalten. Als Betriebssystem kommt MagicOS-8.0 zum Einsatz.

Das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR ist ab sofort in China zum Preis von umgerechnet 1.279 Euro (RMB 9,999) verfügbar und wird im zweiten Quartal nach und nach in weiteren Märkten erhältlich sein. Als Farben stehen Achatgrau und Frozen Berry – beides Farben, die man auch aus der Porsche Farbpalette kennt.