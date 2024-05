Sony Xperia 10 VI: Akku soll 2 Tage halten

Sony hat neben dem neuen Premium-Modell Sony Xperia 1 VI auch eine günstigere Version vorgestellt: das Sony Xperia 10 VI

Das neue Modell zeichnet sich durch seinen Hochleistungsakku aus, der eine Laufzeit von zwei Tagen ermöglicht, und durch sein leichtes Gehäuse, das Komfort und einfache Einhandbedienung bietet. Das wasserfeste Display mit Corning Gorilla Glass Victus gewährleistet Langlebigkeit und Robustheit. Fortschritte in der Chipsatzleistung und optimierte Akkuleistung haben die Videowiedergabedauer im Vergleich zum Vorgängermodell um etwa 10 % erhöht. Zusätzlich bietet das Xperia 10 VI eine neue Video Creator App, die das Aufnehmen und Bearbeiten von Inhalten vereinfacht, um schnell Videos zu erstellen. Die Front-Stereolautsprecher wurden ebenfalls verbessert und bieten nun eine höhere Lautstärke und einen größeren Dynamikumfang, was zu besserer Bass- und Höhenleistung und einem klareren Klang führt.

Das Xperia 10 VI hat einen leistungsstarken Akku, der Nutzern beim täglichen Betrachten, Hören und Aufnehmen von Inhalten Freiheit bietet. Es ist zudem bemerkenswert kompakt und mit 164 Gramm sehr leicht.

Die Ladetechnologien von Sony tragen zu einer langen Akkulebensdauer bei, sodass der Akku des Xperia 10 VI drei Jahre lang in gutem Zustand bleibt. Die Batteriepflege verhindert Überladen und Xperia Adaptive Charging überwacht den Ladevorgang, um den Akku nicht unnötig zu belasten. Außerdem wurde die Ladegeschwindigkeit erhöht. Daneben wurden die Geräte sehr nachhaltig konzipiert.

Das Unternehmen schreibt zu Nachhaltigkeit neuen Modell:

Der Produktkarton und das Haupt-Tray des Xperia 10 VI bestehen aus dem Original Blended Material von Sony, das aus Bambus, Zuckerrohr und recyceltem Papier hergestellt wird und eine Einzelverpackung ermöglicht, die vollständig plastikfrei ist7. Im Zuge seiner kontinuierlichen Bestrebungen zur Reduzierung von Plastik hat Sony zudem das Plastikband, das zum Verschließen von Versandkartons verwendet wird, durch Papier ersetzt, um die Verpackung noch umweltfreundlicher zu gestalten. Darüber hinaus sind rund 50 %8 der Rohstoffe, die für eine Reihe von inneren und äußeren Elementen der Haupteinheit verwendet wurden, umweltfreundliche Harze (recycelte Harze, Harze auf Pflanzenbasis usw.), darunter SORPLAS, ein von Sony entwickelter, schwer entflammbarer Recycling-Kunststoff.

Das Xperia 10 VI ist ab 15. Mai 2024 vorbestellbar, in Europa in der 256GB-Variante erhältlich und lieferbar ab Mitte Juni in den Farben Blau, Schwarz und Weiß, zu einem Preis von ca. EUR 399. Das Einführungsdatum, der Einzelpreis und die verfügbaren Farben hängen von der Region und dem jeweiligen Netzbetreiber ab.