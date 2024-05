UPDATE iPhone 16: helleres Display + neue Siri

In dieser Woche gab es eine Reihe von neuen Hinweisen zum iPhone 16 und was Apple für die neue Modell-Reihe in diesem Jahr plant.

Zum eine sollen die iPhone 16 ein neues Display bekommen, das deutlich heller ist als die aktuelle Version . Zumindest die Pro-Varianten sollen dabei über eine typische SDR-Helligkeit von bis zu 1.200 Nits verfügen wird – eine Steigerung von 20 % gegenüber den aktuellen Modellen. Die maximale HDR-Helligkeit wird offenbar mit 1.600 Nits gleich bleiben. Allerdings ist die typische SDR-Helligkeit des iPhones seit der Einführung des iPhone 13 Pro im Jahr 2021 mit 1.000 Nits gleich geblieben. In den meisten Situationen wird die typische SDR-Helligkeit des „iPhone“ verwendet, sodass eine Erhöhung der Standardhelligkeit um 20 % eine deutliche Verbesserung wäre.

Daneben gibt es weitere Hinweise, dass Apple Siri deutlich aufwerten will. Man hat realisiert, dass Siri mit den aktuellen KI nicht mithalten kann und die Erkenntnis, dass die neue Technologie Siri überholt hatte, löste die bedeutendste Umstrukturierung des Technologieriesen seit mehr als einem Jahrzehnt aus. Apple wird aber Siri nicht in Rente schicken, sondern aufwerten und cleverer machen – wahrscheinlich werden die neuen Funktionen zentral über Siri angesteuert werden können. Angeblich sollen die neuen Funktionen auch bereits zur WWDC 2024 vorgestellt werden.

UPDATE Ross Young hat auch bereits Details zur Produktion der neuen Displays veröffentlicht. Danach soll die Vorproduktion für den Herbst bereits im Juni starten und zwar mit den Display für die kleineren Varianten von iPhone 16 und 16 pro weil diese das höchste Verkaufsvolumen haben werden.

Apple hat also einige interessante Neuerungen für die iPhone 16 Modelle in Vorbereitung. Bleibt abzuwarten, ob alle Modelle der Serie diese Technik bekommen werden oder nur die iPhone 16 pro.

Keine Under-Display Kamera beim iPhone 16

Für das iPhone 16 waren die Chancen relativ gering, dass Apple die Under-Display Kamera verbaut und damit auf das Dynamic Island verzichtet. Aber zumindest für das kommenden Jahr gab es Hoffnung, denn bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass beim iPhone 17 diese Technik verbaut ist – zumindest bei den Pro Versionen. Das scheint sich nun auch nicht zu bestätigen, denn es gibt Hinweise, dass Apple wohl erst 2026 und damit mit dem iPhone 18 die Kamera komplett unter das Display verbauen kann.

Das hat auch Auswirkungen auf das Design der Modelle, denn damit werden auch die iPhone 17 weiter die Dynamic-Island Technik bekommen und damit rückt eine deutliche Überarbeitung des Aussehens der iPhone Reihe auch ein Jahr nach hinten. Aktuell sieht es damit so aus, als wären die AI Funktionen die größte Neuerung beim iPhone 16.

