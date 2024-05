iPhone 16 und iPhone 17 weiter ohne Under-Display Kamera

Für das iPhone 16 waren die Chancen relative gering, dass Apple die Under-Display Kamera verbaut und damit auf das Dynamic Island verzichtet. Aber zumindest für das kommenden Jahr gab es Hoffnung, denn bisher waren die meisten Experten davon ausgegangen, dass beim iPhone 17 diese Technik verbaut ist – zumindest bei den Pro Versionen. Das scheint sich nun auch nicht zu bestätigen, denn es gibt Hinweise, dass Apple wohl erst 2026 und damit mit dem iPhone 18 die Kamera komplett unter das Display verbauen kann.

Bei Apple-Insider schreibt man dazu:

Das hat auch Auswirkungen auf das Design der Modelle, denn damit werden auch die iPhone 17 weiter die Dynamic-Island Technik bekommen und damit rückt eine deutliche Überarbeitung des Aussehens der iPhone Reihe auch ein Jahr nach hinten.

Die Bildschirme der iPhone 17 im kommenden Jahr sollen verbessert werden und zwar nicht nur bei der Technik, sondern auch bei der Haltbarkeit. Konkret arbeitet Apple wohl daran, die Displays speziell zu beschichten und sie so weniger reflektierend und kratzfester zu machen. Diese Technik kennt man aktuell vom Samsung Galaxy S24 Ultra und Apple hat eine vergleichbare Technik nun auch für die eigene Lieferkette gekauft. Beim iPhone 17 könnte dies nun zum ersten Mal eingesetzt werden – leider wohl noch nicht beim iPhone 16.

Konkret heißt es zu dieser Neuerung:

Tipster Instant Digital (übersetzt aus dem Chinesischen) gab in einem Weibo-Beitrag an, dass Apple Beschichtungsgeräte gekauft habe, die ihren Weg in die iPhone-Lieferkette in China finden, jedoch nicht rechtzeitig für die Produktion der angeblichen iPhone 16-Serie vor der erwarteten Markteinführung in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Stattdessen behauptet der Nutzer, dass es die iPhone 17-Serie sei, die diese verbesserten Display-Funktionen bieten werde.