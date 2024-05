Einfach abschalten: alle Anrufe beim Samsung Galaxy A54 und A55 blockieren – Das Samsung Galaxy A54 ist für die meisten Nutzer eine Kommunikationszentrale mit der man tagtäglich mit Freunden, Bekannten und auch komplett Fremden in Kontakt bleiben kann. Das kann natürlich auch Nachteile haben, denn Kommunikation kann auch Stress bedeuten und viele Verbraucher wollen daher ab und an auch einfach abschalten und sich aus dem Digitalen zurückziehen.

Mit dem Abschalten des mobilen Internet bei den Galaxy A54 kann man an der Stelle schon mal für recht viel Ruhe sorgen, aber natürlich kann man bei den Smartphones auch die Anrufe abschalten und wie genau das geht und was man gegen Spammer tun kann, haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt.

Einfach abschalten: alle Anrufe bei Samsung Galaxy A54 und A55 blockieren

Um die Rufnummer auf Samsung Geräten sperren zu können, sollte man zunächst in die Telefon-App bzw. Rufnummernliste gehen, in der die entsprechenden Kontakte abgespeichert sind. Dort findet man in der oberen rechten Ecke das “drei-Pünktchen-Symbol”, das für Menü steht. Dieses tippt man an und wählt die Option “Einstellungen”, die den Nutzer dann weiter zu der Anzeige “Nummern sperren” führen sollte. In dieser kann man neben der Sperrung von unerwünschten Kontakten auch andere anonyme Anrufer blockieren. Die entsprechende Nummer kann man auch manuell eingeben und festlegen, dass man von diesem nicht angerufen werden will.

Was tun, wenn die “Sperr-Option” nicht vorhanden ist?

Falls man alle im Oberen geschilderte Methode zu finden versucht hat und dabei scheiterte, muss man nicht verzweifeln. Es kann sein, dass der Smartphone Hersteller diese Option nicht eingebaut hat. Das Problem lässt sich aber leicht lösen. So gibt es zahlreiche Anwendungen, die die Rufnummersperrung durchführen. Bei diesen kann man neben einer gewöhnlichen Sperre auch eine begrenzte – ob es nun um Uhrzeit oder um ein Tag geht – einstellen. Im Weiteren sollen diese Programme näher dargestellt werden.

Drittanbieter-Apps:

Call Blacklist: Diese App bietet zusätzliche Funktionen zum Blockieren von Anrufen, z. B. das Blockieren von Anrufen nach bestimmten Kriterien (z. B. Vorwahl) oder das Blockieren von SMS.

Diese App bietet zusätzliche Funktionen zum Blockieren von Anrufen, z. B. das Blockieren von Anrufen nach bestimmten Kriterien (z. B. Vorwahl) oder das Blockieren von SMS. Mr. Number: Diese App ähnelt Call Blacklist und bietet auch Funktionen zum Identifizieren von Spam-Anrufen und Betrugsversuchen.

Diese App ähnelt Call Blacklist und bietet auch Funktionen zum Identifizieren von Spam-Anrufen und Betrugsversuchen. Hiya: Diese App blockiert Spam-Anrufe und identifiziert Anrufer, selbst wenn sie nicht in Ihren Kontakten sind.

Die beste App für Sie hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Wenn Sie nur grundlegende Funktionen zum Blockieren von Anrufen benötigen, ist die Samsung-Anrufsperre ausreichend. Wenn Sie jedoch zusätzliche Funktionen benötigen, sollten Sie eine Drittanbieter-App in Betracht ziehen.

Secret Codes for SAMSUNG Galaxy A54 | HIDDEN FEATURES

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Samsung Galaxy A54 5G: 10 Tipps und Tricks

Zuletzt aktualisiert: 6. Mai 2024