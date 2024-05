Samsung Galaxy Z Fold 3 und Flip 3: Update auf One UI 6.1 läuft

Samsung hatte bereits bestätigt, dass sowohl Z Fold 3 und Flip 3 One UI 6.1 bekommen werden und in Südkorea ist das Update auf die neue Version auch bereits gestartet. Dort können die Nutzer also bereits die neuste Version einsetzen. Für Deutschland soll das Update auch zeitnah zur Verfügung stehen, so dass auch deutsche Nutzer bald auf One UI 6.1 aufrüsten können.

Die neue Versionen haben dabei folgende Build-Nummern:

Z Fold 3: F926NKSU2IXDC

Z Flip 3: F711NKSU3IXDC

Die Galaxy AI Funktionen sind aber leider nicht mit an Bord.

So macht man ein Update bei Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3

So aktualisierst du dein Galaxy Z Fold 3 auf die neueste Softwareversion:

Vor der Aktualisierung:

Sichere deine Daten: Stelle sicher, dass du deine wichtigen Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten vor dem Update sicherst.

Lade den Akku auf: Vergewissere dich, dass der Akku deines Telefons zu mindestens 50 % geladen ist, bevor du das Update startest.

WLAN-Verbindung verwenden: Es wird empfohlen, ein WLAN-Netzwerk zu verwenden, um Datenkosten zu vermeiden.

Aktualisierungsschritte:

Einstellungen öffnen: Öffne die Einstellungen-App auf deinem Galaxy Z Fold 3. Systemupdates: Tippe auf Software-Update. Nach Updates suchen: Wähle Herunterladen und installieren. Herunterladen und Installieren: Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen und installiert. Neustart: Dein Telefon wird nach Abschluss der Installation neu gestartet.

Alternative Methode:

Samsung Smart Switch: Du kannst die Samsung Smart Switch-Software auf deinem Computer verwenden, um dein Galaxy Z Fold 3 manuell zu aktualisieren. Lade die Software von der Samsung-Website herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

