Meta AI: eigene App in den ersten Ländern gestartet

Die Meta AI ist ein KI-basierter Assistent, der in verschiedene Meta-Plattformen wie WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger integriert ist. Eine eigenständige Meta AI App ist geplant, die mit KI-Chatbots wie ChatGPT konkurrieren soll. Diese App ist auch in den ersten Ländern an den Start gegangen. Konkret kann man die neue Meta AI App aktuell in den USA, Kanada, Australien und Neu-Seeland nutzen.

Laut Berichten plant Meta, eine eigenständige Meta AI App im zweiten Quartal 2025 (April–Juni) auch in Deutschland zu veröffentlichen. Es ist jedoch unklar ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, da regulatorische Hürden in der EU den Rollout verzögern könnten. Der Start von Meta AI in Europa wurde durch Datenschutzbedenken und die strengen EU-Regulierungen (z. B. DSGVO) verzögert. Meta hat die KI in der EU ohne Nutzung lokaler Nutzerdaten trainiert, was die Funktionalität einschränkt.

Die wichtigsten Funktionen der Meta AI App umfassen:

Textbasierte Chat-Funktionen : Nutzer können Fragen stellen, Informationen suchen, Reisepläne erstellen oder Ideen brainstormen. Die KI greift auf Suchmaschinen wie Bing und Google zu, um Antworten in Echtzeit zu liefern.

: Nutzer können Fragen stellen, Informationen suchen, Reisepläne erstellen oder Ideen brainstormen. Die KI greift auf Suchmaschinen wie Bing und Google zu, um Antworten in Echtzeit zu liefern. Personalisierte Empfehlungen : Die KI lernt aus Nutzerinteraktionen, um maßgeschneiderte Vorschläge zu machen, z. B. für Restaurants, Veranstaltungen oder Rezepte.

: Die KI lernt aus Nutzerinteraktionen, um maßgeschneiderte Vorschläge zu machen, z. B. für Restaurants, Veranstaltungen oder Rezepte. Bildgenerierung (in ausgewählten Märkten) : In den USA kann Meta AI Bilder in Echtzeit basierend auf Text-Prompts erstellen, z. B. für kreative Projekte oder Social-Media-Inhalte. Diese Funktion ist in der EU derzeit nicht verfügbar.

: In den USA kann Meta AI Bilder in Echtzeit basierend auf Text-Prompts erstellen, z. B. für kreative Projekte oder Social-Media-Inhalte. Diese Funktion ist in der EU derzeit nicht verfügbar. Multimodale Funktionen (eingeschränkt) : In Ländern wie den USA unterstützt Meta AI „Vision“-Funktionen, z. B. das Erkennen von Objekten über Ray-Ban Meta Smart Glasses oder Meta Quest. In der EU sind diese Funktionen noch nicht freigeschaltet.

: In Ländern wie den USA unterstützt Meta AI „Vision“-Funktionen, z. B. das Erkennen von Objekten über Ray-Ban Meta Smart Glasses oder Meta Quest. In der EU sind diese Funktionen noch nicht freigeschaltet. Sprachunterstützung : In Europa unterstützt Meta AI sechs Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.

: In Europa unterstützt Meta AI sechs Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Zukünftige Features: Meta plant, Funktionen wie Sprachintegration, KI-gestützte Videogenerierung und erweiterte Personalisierung einzuführen. Eine kostenpflichtige Premium-Version mit erweiterten Funktionen wird ebenfalls getestet. Mehr dazu: Gute Prompts für Meta AI

In Deutschland und der EU ist Meta AI in den Messaging-Bereichen von WhatsApp, Instagram, Facebook und Messenger verfügbar. Nutzer können die KI durch Tippen auf ein blaues Kreissymbol oder durch Eingabe von „@MetaAI“ in Gruppenchats aktivieren. Aktuell können immer mehr Nutzer Meta AI auch wirklich einsetzen. Mittlerweile suchen viele Nutzer aber eher nach einer Möglichkeit, Meta AI auch wieder abzuschalten.

Wann kommt die Meta AI App nach Deutschland?

Für vollständige Funktionen wie Bildgenerierung oder multimodale Features müssen Nutzer in der EU möglicherweise länger warten, da Meta weiterhin mit Regulierungsbehörden verhandelt.