Realme GT Neo 6 soll am 9. Mai vorgestellt werden

Die neuen Realme GT Neo 6 sollen bereits am 9. Mai in China veröffentlich werden und damit gibt es zeitnah ein weiteres Modell mit dem neuen Snapdragon 8s Gen 3 Chipset. Wie der Stand rund um einen Start in Deutschland ist, lässt sich noch nicht sagen. Realme hat auf unsere Anfrage keine konkreten Daten genannt, daher bleibt offen, ob das Unternehmen zeitnah eine Rückkehr auf den deutschen Markt plant

Erwartete technische Daten des Realme GT Neo 6:

Prozessor:

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Taktfrequenz bis zu 3,2 GHz

RAM:

8 GB bis 16 GB LPDDR5X

Speicher:

128 GB bis 1 TB UFS 3.1

Nicht erweiterbar

Display:

6,74 Zoll AMOLED

Auflösung: 2400 x 1080 Pixel (FHD+) oder 2780 x 1264 Pixel (QHD+)

Bildwiederholfrequenz: 120 Hz oder 160 Hz

HDR10+ Unterstützung

Kameras:

Rückkamera: Hauptkamera: 50 MP Sony IMX866 oder Samsung ISOCELL HM2 Ultraweitwinkelkamera: 8 MP Makrokamera: 2 MP

Frontkamera: 16 MP oder 32 MP

Akku:

5080 mAh

150W SuperVOOC Schnellladen