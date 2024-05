Google Pixel: Marktanteil wächst, Kunden-Treue aber niedrig

Google konnte mit den Pixel Smartphones in den letzten Jahren viele neue Kunden von den eigenen Modellen überzeugen. Vor allem das Design der Geräte sprach und spricht viele Verbraucher an. Das zeigt sich mittlerweile auch in den Marktanteilen, denn Google kann mit dem Pixel mittlerweile stabile Verkaufszahlen erreichen.

Bei PiunikaWeb schreibt man zu den neuen Zahlen:

Trotz der kürzlich erfolgten Markteinführung des Pixel 8a, Googles jüngstem Versuch, einen größeren Teil des Smartphone-Marktes zu erobern, zeigt ein neuer Bericht von Statista, dass der Technologieriese weiterhin ein Nischenanbieter im globalen Smartphone-Bereich bleibt. Die Daten verdeutlichen jedoch auch ein wachsendes Interesse an Pixel-Telefonen in Schlüsselmärkten, was auf eine mögliche Verschiebung der Verbraucherpräferenzen schließen lässt. Dem Bericht zufolge betrachten weniger als 5 % der Smartphone-Nutzer in den meisten großen Märkten ein Google Pixel als ihr Hauptgerät. Dennoch gibt es ermutigende Anzeichen für Google: Das Pixel erfreut sich in Nordamerika einer größeren Beliebtheit. In Kanada verwenden 5,5 % der Smartphone-Besitzer ein Pixel, während dieser Wert in den USA bei 4,5 % liegt.



Für Deutschland liegen die Zahlen etwas niedriger, aber immerhin noch bei einem Marktanteil von 3,4 Prozent. Damit findet man die Pixel Modelle auch in Deutschland bei immer mehr Nutzern.

Ein großes Problem ist aber weiterhin, dass viele Kunden wechseln wollen. In einer Umfrage unter 9.572 Smartphone-Nutzern in den USA gaben unglaubliche 57 % der Google Pixel-Besitzer an, dass sie bei der nächsten Upgrade-Möglichkeit wahrscheinlich zu einer anderen Marke wechseln würden. Diese Zahl steht in krassem Gegensatz zur Markentreue von Apple, wo 50 % der Nutzer angaben, dass ein Wechsel unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich sei. Obwohl die Treuezahlen von Samsung nicht so hoch sind wie die von Apple, planen respektable 44 % der Nutzer, treu zu bleiben. Google hat sich bisher also noch keine treue Nutzerschaft aufgebaut, das ist nach den wenigen erfolgreichen Jahren bisher aber auch noch nicht zu erwarten.