Harmony NEXT: Huawei trennt sich endgültig von Android

HarmonyOS, auch HongmengOS genannt, ist ein geräteübergreifendes Betriebssystem, das von Huawei seit 2016 entwickelt wird. Es wurde als Reaktion auf die US-Sanktionen gegen Huawei entwickelt, die dem Unternehmen die Nutzung von Googles Android-Betriebssystem bzw. der Google Dienste untersagten.

Huawei will mit dem eigenen mobilen Betriebssystem nun den nächsten Schritt gehen. Harmony Next soll komplett auf Android verzichten und damit die erste komplett eigenständige Version des Betriebssystems sein. Die Entwicklung in diesem Bereich ist bereits relativ weiter voran geschritten, denn es gibt Hinweise, dass Huawei das Harmony Next OS noch in diesem Jahr und bereits im September vorstellen könnte. Die neue Smartphones, die für Ende 2024 geplant sind, könnten damit alle bereits mit Harmony Next laufen.

Nicht sicher ist dagegen, ob es auch eine internationale Version von Harmony Next geben wird. Bisher bietet Huawei für die internationalen Modelle eine EMUI Version als Betriebssystem an und nutzt HarmonyOS in erster Linie für den Markt in China. Es wird sich zeigen, ob sich das mit Harmony Next ändern wird.

Klar ist dagegen jetzt bereits, dass mit Harmony Next mehrere Millionen Nutzer komplett aus dem Android- und Google System verschwinden werden. Der Schritt, der Huawei schwächen sollte, schwächte damit unter anderem auch Google.

Was ist darüber hinaus zu Huawei Next bekannt?

Offiziell hat Huawei noch keine Informationen über Huawei NEXT veröffentlicht. Es gibt jedoch einige Gerüchte und Spekulationen, was es sein könnte:

Mögliche Ankündigungen:

Neues Flaggschiff-Smartphone: Es wird vermutet, dass Huawei auf der NEXT-Veranstaltung sein neues Flaggschiff-Smartphone vorstellen könnte, welches den Nachfolger des Huawei P60 Pro darstellen könnte.

Neue Wearables: Huawei könnte neue Smartwatches oder Fitness-Tracker vorstellen.

Smart-Home-Produkte: Es ist möglich, dass Huawei neue Smart-Home-Geräte wie Lampen, Thermostate oder Kameras ankündigt.

Software-Updates: Huawei könnte neue Versionen seiner HarmonyOS-Betriebssystems oder anderer Software vorstellen.

Faltbare Geräte: Es gibt Gerüchte, dass Huawei neue faltbare Smartphones oder Tablets vorstellen könnte.

Es ist noch zu früh zu sagen, was genau Huawei NEXT sein wird. Die Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass es sich um eine große Veranstaltung mit neuen Produkten und Software-Ankündigungen handeln könnte.

Zuletzt aktualisiert: 27. Mai 2024