iPhone: Update angehalten – so bekommt man dennoch die neuste Version

Apple bietet auch für ältere iPhone Modelle immer wieder Updates an und es ist wichtig, die neuen Version einzuspielen, da damit die Geräte auf dem neusten Stand in Sachen Sicherheit bleiben. Ab und an gibt es aber Probleme damit und ein Update wird nicht mehr installiert. Stattdessen kommt die Meldung „Update angehalten“ ohne das es weitere Gründe dafür gibt. Man kann hier aber oft recht einfach selbst nachhelfen und das Update wieder Schwung bringen. Wie das geht und was man tun kann, zeigen wir dir hier.

Ursachen + Lösungen für die Meldung „Update angehalten“ beim iPhone

Wenn du beim Versuch, ein iOS-Update auf deinem iPhone durchzuführen, die Meldung „Update angehalten“ erhältst, kann dies auf verschiedene Probleme hinweisen. Hier sind die häufigsten Ursachen und wie du sie beheben kannst.

1. Unzureichender Speicherplatz

Ursache : Jedes iOS-Update benötigt eine bestimmte Menge an freiem Speicherplatz, um heruntergeladen und installiert zu werden. Wenn dein iPhone nicht genügend Speicherplatz hat, wird das Update möglicherweise angehalten.

: Jedes iOS-Update benötigt eine bestimmte Menge an freiem Speicherplatz, um heruntergeladen und installiert zu werden. Wenn dein iPhone nicht genügend Speicherplatz hat, wird das Update möglicherweise angehalten. Lösung :

: Gehe zu Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher und prüfe, wie viel Speicherplatz verfügbar ist.

und prüfe, wie viel Speicherplatz verfügbar ist. Lösche nicht benötigte Apps, Fotos oder Videos, um Speicherplatz freizugeben. Du kannst auch große Dateien oder Downloads in der Dateien-App überprüfen.

2. Schlechte Netzwerkverbindung

Ursache : Eine instabile oder langsame Internetverbindung kann den Download des Updates unterbrechen.

: Eine instabile oder langsame Internetverbindung kann den Download des Updates unterbrechen. Lösung :

: Stelle sicher, dass du mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden bist. Wenn du mobile Daten verwendest, wechsle zu WLAN, um die Stabilität zu erhöhen. Überprüfe die Internetgeschwindigkeit und starte deinen Router neu, falls nötig. Mehr dazu: WLAN Probleme am iPhone beheben

Wir empfehlen Updates nicht über das Mobilfunk-Netz zu machen. Falls man dennoch die Handy-Flatrates dazu nutztn, sollte man folgende Punkte zum mobilen Internet prüfen: kein Netz beim Smartphone | kein mobiles Internet

3. Akku nicht ausreichend geladen

Ursache : Apple empfiehlt, dass dein iPhone mindestens 50% Akku hat oder an das Ladegerät angeschlossen ist, bevor du ein Update durchführst. Wenn der Akku zu niedrig ist, wird das Update angehalten.

: Apple empfiehlt, dass dein iPhone mindestens Akku hat oder an das Ladegerät angeschlossen ist, bevor du ein Update durchführst. Wenn der Akku zu niedrig ist, wird das Update angehalten. Lösung :

: Lade dein iPhone auf, bis der Akku ausreichend geladen ist, oder schließe es während des Updates an das Ladegerät an.

4. Softwarefehler

Ursache : Gelegentlich können Softwareprobleme oder kleinere Fehler dazu führen, dass das Update nicht fortgesetzt wird.

: Gelegentlich können Softwareprobleme oder kleinere Fehler dazu führen, dass das Update nicht fortgesetzt wird. Lösung :

: Führe einen Neustart deines iPhones durch. Halte dazu die Power-Taste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt, bis der Schieberegler erscheint. Ziehe den Schieberegler, um das Gerät auszuschalten, und schalte es danach wieder ein.

5. Inkompatible Softwareversion

Ursache : Dein iPhone könnte möglicherweise nicht mit der neuesten iOS-Version kompatibel sein, was zu Problemen beim Update führen kann.

: Dein iPhone könnte möglicherweise nicht mit der neuesten iOS-Version kompatibel sein, was zu Problemen beim Update führen kann. Lösung :

: Überprüfe die Kompatibilität deines iPhones mit der aktuellen iOS-Version. Besuche die Apple-Website, um herauszufinden, welche iPhone-Modelle die neueste Version unterstützen.

6. Router-Probleme

Ursache : Wenn deine Internetverbindung während des Downloads unterbrochen wird, kann dies ebenfalls dazu führen, dass das Update angehalten wird.

: Wenn deine Internetverbindung während des Downloads unterbrochen wird, kann dies ebenfalls dazu führen, dass das Update angehalten wird. Lösung :

: Überprüfe deinen Router auf Verbindungsprobleme. Wenn möglich, starte den Router neu. Du kannst auch versuchen, dir mit einem anderen Netzwerk zu verbinden.

Weitere Schritte zur Problemlösung

Update erneut versuchen : Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate und versuche das Update erneut zu installieren.

: Gehe zu und versuche das Update erneut zu installieren. iPhone zurücksetzen :

: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, kannst du versuchen, dein iPhone auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Beachte jedoch, dass dabei alle Daten gelöscht werden. Stelle sicher, dass du ein Backup machst, bevor du diese Option wählst.

Apple Support kontaktieren: Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, den Apple Support zu kontaktieren oder einen Termin in einem Apple Store zu vereinbaren. Sie können dir gezielt helfen und möglicherweise Hardwareprobleme ausschließen.

Die Meldung „Update angehalten“ kann frustrierend sein, ist jedoch oft auf einfache Probleme zurückzuführen. Durch die Überprüfung von Speicherplatz, Netzwerkverbindung und Akkustand kannst du die meisten Probleme schnell beheben. Wenn alle Stränge reißen, zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Zuletzt aktualisiert: 19. Oktober 2024