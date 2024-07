Samsung Galaxy A06 bekommt erste Zertifizierungen

Samsung macht mit den Vorbereitungen für die Markteinführung beim Samsung Galaxy A06 weiter. Die neuen Smartphones tauchen nun auch bei der Bluetooth SIG auf und bekommen dort die Zertifizierung für die Bluetooth Verbindungen. Das bestätigt einmal mehr, dass Samsung am Einsteiger-Modell arbeitet und der Launch aktuell vorbereitet wird. Ein großes Event wird es für die Smartphones aber wohl nicht geben, sondern wenn überhaupt eine Pressemitteilung.

Samsung Galaxy A06: Einsteiger-Modelle bereits im Benchmark zu sehen

Samsung arbeitet an Verstärkung für den günstigen Einsteiger-Bereich und wird wohl zeitnah für die aktuellen Galaxy A06 einen Nachfolger auf den Markt bringen. as Samsung Galaxy A06 zeigt sich dabei bereits im Leistungstest mit der Modell-Nummer SM-A065F und damit dürfte bestätigt sein, dass Samsung an diesen Geräten arbeitet.

Bei mysmartprice schreibt man zu den neuen Modellen:

Die Modellnummer des Samsung Galaxy A06 lautet SM-A065F. Im Geekbench 4.2-Benchmark-Test erzielte es in der Single-Core- bzw. Multi-Core-Runde 1.644 bzw. 5.326 Punkte. Die Auflistung deutet darauf hin, dass es über 6 GB RAM verfügen und mit Android 14 geliefert wird. Das Samsung Galaxy A06 wird mit einem Octa-Core-MediaTek-Prozessor mit der Modellnummer MT6769V/CZ, einer Spitzenfrequenz von 1,80 GHz und einer Mali G52-GPU ausgestattet sein. Dies könnte der MediaTek Dimensity G85 SoC sein.

Rein von den Leistungsdaten sind die Modelle wieder eher im günstigen und damit leistungsarmen Bereich zu finden. Man sollte also keine wirklich hohen Werte erwarten:

In Deutschland könnten die Galaxy A06 wieder als leicht abgewandelte Galaxy A06s auf den Markt kommen, bestätigt ist dies bisher aber noch nicht.

Da es sich beim Samsung Galaxy A06 aktuell noch um ein nicht offiziell angekündigtes Gerät handelt, sind die technischen Daten spekulativ und basieren auf Leaks und Gerüchten.

Erwartete technische Daten:

Display: 6,5 Zoll LCD-Display mit HD+ Auflösung (1600 x 720 Pixel)

6,5 Zoll LCD-Display mit HD+ Auflösung (1600 x 720 Pixel) Prozessor: Octa-Core-Prozessor (wahrscheinlich Unisoc T610 oder ähnlicher)

Octa-Core-Prozessor (wahrscheinlich Unisoc T610 oder ähnlicher) Arbeitsspeicher: 3 GB oder 4 GB

3 GB oder 4 GB Speicher: 32 GB oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte

32 GB oder 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte Kameras: Hauptkamera: 13 MP Frontkamera: 5 MP

Akku: 5000 mAh

5000 mAh Betriebssystem: Android 11

Android 11 Weitere Funktionen: Dual-SIM, Fingerabdrucksensor, Face Unlock

BILD Samsung Galaxy A05s