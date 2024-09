Samsung Galaxy S25 ultra: langsamer als das Oneplus 13 [UPDATE weiterer Test]

Das Samsung Galaxy S25 ultra (mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor) ist im Geekbench 6 Leistungstest aufgetaucht und damit gibt es nun Hinweise auf die Performance, die Samsung mit den neuen Modellen erreichen kann. Dabei schneidet das S25 Ultra nicht ganz so gut ab wie erwartet, denn andere Modelle mit diesem Prozessor hatten bereits deutlich höhere Werte vorgelegt. Das OnePlus 13 hat im Speedtest beispielsweise bereits mehr als 10.000 Punkte in der Multi-Core Wertung gezeigt.

Das muss allerdings noch nicht viel heißen. Die OnePlus 13 Modelle sollen zeitnah vorgestellt werden und sind daher wohl bereits weitgehend optimiert. Samsung hat beim Galaxy S25 noch deutlich mehr Zeit, daher könnte es sich beim Test um noch unoptimierte Geräte handeln und die Werte im Laufe der Zeit bis zum Marktstart noch ansteigen, denn das OnePlus 13 hat gezeigt, dass der Prozessor selbst deutlich mehr leisten kann.

UPDATE Es gab in den letzten Tagen noch einen weitere Speedtest, der angeblich das Samsung Galaxy S25 ultra zeigt. Dieser geht bei den Kernen von deutlich höheren Taktraten aus (bis zu 4,47Ghz) und daher sind die Ergebnisse auch etwas besser. Möglicherweise sehen wir hier bereits den neuen Snapdragon 8 Elite Prozessor im Einsatz. An das OnePlus 13 kommt aber auch dieser Test nicht heran, auch wenn der Abstand geringer wird.

Maße komplett geleakt, die Geräte werden deutlich dünner

Samsung plant, im nächsten Jahr das Design der Galaxy S25 Modelle zu ändern und weniger eckige Formen zu verwenden. Das kantige Design der Galaxy S23 und S24 Ultra Modelle wird abgerundet, und der Leaker Ice Universe hat bereits Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie sie im Vergleich zu den vorherigen Modellen aussehen werden. Dazu gibt es mittlerweile auch die Abmessungen der neuen Ultra-Modelle und diese werden dünner, schmaler, aber leicht länger als der Vorgänger:

Samsung Galaxy S25 Ultra: 162.8mm x 77.6mm x 8.2mm

162.8mm x 77.6mm x 8.2mm Samsung Galaxy S24 Ultra: 162,3mm x, 79mm x 8,6mm

Die älteren Modelle:

Galaxy S20 Ultra: 166.9 x 76.0 x 8.8 mm

Galaxy S21 Ultra: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm

Galaxy S22 Ultra: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

Galaxy S23 Ultra: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm

Die Galaxy S25 Ultra Modelle werden sich somit vom Note-Design (als Fortführung der Galaxy Note Serie) entfernen und sich dem Design der regulären Galaxy S-Modelle annähern. Die Abrundungen sind jedoch immer noch so subtil, dass die Geräte ihre Eigenständigkeit bewahren und somit wird das Galaxy S25 Ultra auch im nächsten Jahr leicht zu identifizieren sein. Es ist jedoch anzumerken, dass die Galaxy S25 Ultra Modelle nun mehr wie die meisten anderen Smartphones auf dem Markt aussehen werden. Die markanten Ecken hatten die Smartphones nicht nur von den anderen Galaxy S-Modellen unterschieden, sondern auch von den meisten anderen Spitzenmodellen.

Liebhaber des vollständig kantigen Designs werden allerdings die charakteristischen rechten Winkel der letzten Jahre vermissen, denn diese werden beim Galaxy S25 Ultra nicht mehr vorhanden sein. Für Fans gibt es aber mittlerweile Hinweise, dass Samsung 2026 die Note-Bezeichnung für die Geräte zurück bringen könnte – eventuell dann auch mit einem wieder mehr eigenständigem Design

Dazu hat Samsung das Kunststück geschafft, die Geräte insgesamt etwas kleiner zu machen, aber dennoch ein größeres Display anbieten zu können. Möglich wird dies, weil Samsung den Rahmen merklich kleiner macht. Die Samsung Galaxy S25 ultra werden also einen dünneren Rahmen bekommen – bleibt zu hoffen, dass sich dies nicht auf die Stabilität der Modelle auswirken wird.

Galaxy S25 ultra: Modem unterstützt keine Satellitenkommunikation

In dieser Woche ist ein Datenblatt zum kommenden Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor geleakt worden und wie erwartet bestätigen sich die neuen Oryon Kerne und das 3nm Verfahren für den Chipsatz. Die Samsung Galaxy S25 ultra werden daher deutlich mehr Power bekommen und auch im KI Bereich hat der neue Prozessor aufgerüstet.

Im Bereich der Kommunikation gibt es allerdings Verbesserungsbedarf. Der Prozessor ist mit dem FastConnect 7900 System ausgestattet, welches ein schnelles Modem für nahezu alle Anwendungen bietet. Jedoch ist aktuell nur die Version Release 17 verfügbar – die Satellitenkommunikation wurde von Qualcomm erst für Release 18 angekündigt. Folglich sind im Datenblatt des Prozessors noch keine Informationen zu dieser Technologie zu finden.

Die Samsung Galaxy S25 ultra und damit wohl auch die gesamte S25-Serie werden daher noch keine Satellitenkommunikation unterstützen und auch in Notfällen nicht darauf zurück greifen können. Technisch gibt es daher einige Nachteile im Vergleich zu den iPhone Modelle und auch zum neuen Pixel 9. Es scheint auch nicht wahrscheinlich, dass Samsung hier eine eigene Lösung anbietet – mit hoher Wahrscheinlichkeit muss man auf di Technik im kommenden Jahr bei der S25-Reihe noch verzichten.

Verliert Samsung den Anschluss beim Akku?

In dieser Woche gab es einige Neuerungen und Ankündigungen beim Thema Akku. Nutzer können sich freuen, denn verschiedene Hersteller haben neue Techniken angekündigt:

Realme will ein Smartphone vorstellen, dass mit einem Zwei-Zellen Akku ausgestattet ist und mit 300 Watt aufgeladen werden kann. Damit wären selbst große Akkus ins wenigen Minuten aufgeladen.

Xiaomi hat Pläne, den Akku auf bis zu 7.500mAh zu erweitern und diesen mit 100 Watt aufladen – mit wenigen Minuten Ladezeit käme man dann wohl mehrere Tag ohne Nachladen

Samsung hat dagegen beim Akku in den letzten Jahren wenige Verbesserungen gebracht und auch bei der Galaxy S25 Serie und selbst beim Premium-Modell Galaxy S25 ultra gibt es keine Hinweise, dass sich dies ändern würde. Im Gegenteil: die aktuellen Leaks deuten darauf hin, dass der Akku bei den Modelle kaum Unterschiede zur aktuellen Generation aufweisen wird.

Das Unternehmen verliert also beim Thema Akku im kommenden Jahr wohl weiter Boden auf die Konkurrenz und vor allem die Hersteller aus China zeigen, wie moderne Ladetechnik aussehen kann. Bisher hat dies dem Erfolg der Galaxy S-Serie allerdings nicht geschadet, aber je größer dieser Unterschied wird, desto eher werden Kunde wohl zu den Topmodellen der Konkurrenz greifen.

Samsung Galaxy S25 ultra: kaum Verbesserungen beim Akku

Samsung hat in den letzten Jahren den Akku und dessen Aufladung bei den eigenen Modellen eher vernachlässigt. Vor allem bei der Ladeleistung konnten die Galaxy S-Modelle kaum mit der Konkurrenz mithalten. Die große Enttäuschung: auch 2025 wird sich das nicht ändern, denn es gibt Hinweise, wie der Akku beim Galaxy S25 aufgestellt sein wird und dabei gibt es kaum Weiterentwicklungen. Konkret soll:

der Akku beim Galaxy S25 ultra 5.000 mAh Leistung haben und

mit maximal 45 Watt per Kabel aufgeladen werden

Das entspräche den Werten aus dem Vorjahr und würde bedeuten, dass Samsung beim Akku im kommenden Jahr keine größeren Verbesserungen vornimmt und damit den Abstand auf die anderen Hersteller auf dem Markt nicht verringern kann. Bei anderen Modellen sind Ladeleistungen über 100 Watt mittlerweile keine Seltenheit mehr.

Dazu muss man davon ausgehen, das auch die normalen Samsung Galaxy S25 nicht schneller laden werden als die Ultra-Version. Auch bei diesen Geräten wird es also keine Revolution beim Akku geben, sondern wahrscheinlich ebenfalls die Werte vom Vorjahr für Leistung und Aufladung.

Durch die Verbesserungen bei Android und One UI könnte der Akku trotz gleicher Leistungen beim Samsung Galaxy S25 ultra etwas länger halten. Das ist aber noch nicht sicher, hier bleibt abzuwarten, wie gut sich Android 15 in diesem Bereich schlägt.

Samsung Galaxy S25 ultra: asymmetrischer Rahmen geplant

Samsung wird wohl nicht nur das Design beim Galaxy S25 überarbeiten, sondern auch die Haptik und das Handgefühl der Modelle sollen angepasst werden. Der Rahmen ist daher im kommenden Jahr wohl asymmetrisch und an der Rückseite (also da wohl man die Modelle in der Hand hält) abgerundeter als auf der Vorderseite. Wahrscheinlich ist das Ziel, dass man die doch recht großen Geräte so besser und einfacher halten kann.

Der Leaker schreibt selbst dazu:

Der mittlere Rahmen des Galaxy S25 Ultra ist vorne und hinten asymmetrisch gestaltet. Der mittlere Rahmen in der Nähe der hinteren Abdeckung ist abgerundeter, während der Teil in der Nähe des Bildschirms gerader ist. Ich glaube, dass dies das Design von Samsung ist, wenn man das Gefühl beim Halten berücksichtigt. Der störende große Mittelrahmen wurde verschmälert und die Breite entspricht im Wesentlichen der des S24. Daher wird der visuelle Rahmen schmaler als beim S24U.

Diese neue Design scheint aber nur beim Galaxy S25 ultra eingesetzt zu werden und nicht bei den normalen Modellen der Serie. Es wird also weiter einen deutlichen Unterschied auch beim Aussehen von Galaxy S25 und S25+ und den Galaxy S25 Ultra Geräten geben.

Das Design steht dabei auch bereits fest – Samsung hat den Entwicklungsprozess in diesem Bereich also abgeschlossen und daher geht es nun in erster Linie um die Technik und um die Umsetzung in der Massenproduktion, damit die neuen Geräte pünktlich Anfang 2025 zur Verfügung stehen.

Zuletzt aktualisiert: 29. September 2024