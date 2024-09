Samsung Galaxy S26: kommen die Note-Modelle zurück?

Die Galaxy S25 Modelle werden erst in mehreren Monaten erscheinen, aber es gibt bereits Hinweise, was Samsung für deren Nachfolger plant, und wenn die aktuellen Gerüchte stimmen, wir das Unternehmen die Modellpalette etwas umstrukturieren. Dabei sollen die Note-Modelle mit S-Pen Unterstützung für den High-End Bereich wieder kommen. Samsung hat die Note-Serie 2021 eingestellt (sehr zum Ärger einiger Fans), aber nun scheint man sich wieder auf die Stärker dieser Geräte zu besinnen. Allerdings bleibt es auch 2026 bei drei Modelle der Galaxy S26 Serie, so dass es sich in erster Linie um eine Umbenennung der Geräte handelt und nicht um eine komplette Neuausrichtung. Angeblich geplant ist folgende Ausstellung:

Samsung Galaxy S26 => Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+ => Samsung Galaxy S26 pro

Samsung Galaxy S26 ultra => Samsung Galaxy S26 Note

Das Galaxy S26 ultra würde also wegfallen und durch die neuen S26 Note Geräte ersetzt werden.

Leider lässt sich bisher nicht sagen, wie zuverlässig diese Informationen sind. Im Vorfeld der neuen Geräte gibt es immer mal wieder Hinweise auf neue Modellnamen und in den letzten Jahren haben sie sich immer als nicht zutreffend heraus gestellt. Man sollte sich daher noch nicht zu sehr über eine neue Note-Serie freuen, bevor es weitere Bestätigungen für diese Umstellung gibt.

Zuletzt aktualisiert: 8. September 2024