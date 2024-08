Xiaomi MIX Flip doch für Deutschland? [UPDATE Globale Version]

Das Xiaomi MIX Flip ist mittlerweile in China offiziell vorgestellt und Xiaomi CEO Lej Jun hat dazu eine Umfrage gestartet, ob man die neuen Modelle gerne auch in der eigenen Region hätte mit dem Hinweis “You decide”.

Das deutet darauf hin, dass Xiaomi wohl doch einen internationalen Start der neuen kleinen Falt-Smartphones plant und damit auch, dass das Xiaomi Flip früher oder später nach Deutschland kommen wird. Sonst wäre eine solche Umfrage, die Hoffnung bei den Nutzern weckt, mehr als verfehlt.

Eine offizielle Bestätigung dafür fehlt aber bisher noch, daher sollte man sich nicht zu sehr auf die MIX Flip freuen, aber wir sind zumindest optimistisch.

UPDATE Es gibt mittlerweile Hinweise auf eine globale Version, die auch in Deutschland auf den Markt kommen könnte. Laut Leaks soll das Xiaomi MIX Flip 5G in Lila und Schwarz mit 12 GB/512 GB Speicher erhältlich sein und dann wohl auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Die Smartphones sollen wohl zusammen mit dem Xiaomi 14T präsentiert werden.

Xiaomi MIX Flip offiziell angeteasert

Xiaomi wird am 19. Juli in China neue Technik vorstellen und das Unternehmen hat angefangen, zu bewerben, was genau man an neuen Geräten bei diesem Event plant. Unter anderem wurde dabei auch das neue Xiaomi MIX Flip bereits gezeigt. Xiaomi setzt also zukünftig auch auf ein kleines faltbares Smartphones ähnlich dem Samsung Galaxy Z Flip.

Die neuen Modelle bekommt dabei wie die MIX Fold 4 eine Kamera aus dem Hause Leica und dazu gibt es den Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor. Dazu werden die Smartphones von Haus aus von der aktuellen Version von HyperOS angetrieben. Die Geräte sind also richtig gut ausgestattet und damit eine wirklich starke Konkurrenz für die vergleichbaren Modelle von Samsung. Ein Preis wurde aber bisher noch nicht genannt.

Leider ist bisher nicht bekannt, ob die neuen MIX Flip auch offiziell nach Deutschland kommen werden und daher auch eine eine internationale Version der Modelle angeboten wird. Da die MIX Smartphones von Xiaomi meistens nur in China vertrieben werden, ist die Chance aber leider hoch, dass dies auch für die Mix Flip zutrifft und daher ein Start in Deutschland nicht geplant ist.