Samsung Galaxy Ring: Start am 2. August, Größen-Testset kostenlos

Samsung bietet den Galaxy Ring in 9 Größen an und das kann bei der Bestellung ein Problem werden, denn nur wenige Nutzer wissen, welche Ringgröße sie genau haben. Um Unzufriedenheiten zu vermeiden gibt es daher nur ein Ringgrößen-Testset, das vor dem Ring verschickt wird und mit dem Nutzer kostenfrei die eigene Ring-Größe messen können. Danach wird dann ein Ring mit dieser Größe bestellt. Dazu hat Samsung nun auch ein Datum für den Marktstart des neuen Galaxy Ring hinzugefügt. Die Geräte gehen ab 2. August in den Handel und werden auch zu diesem Termin verschickt. Samsung hat dazu auch nochmal klargestellt, dass der Ring an jedem Finger getragen kann, ohne das es Funktionseinschränkungen gibt. Man kann sich also selbst aussuchen, wo man ihn am liebsten tragen möchte.

Samsung schreibt zur Vorgehensweise beim Testset:

1. Bestellung abschicken und auf das Größen-Probierset warten. Wir schicken dir das Set sofort zu. 2. Sobald du das Größen-Probierset erhalten hast, probiere die Ringe aus, um die beste Größe für den bevorzugten Finger zu bestimmen. 3. Bestätige dann deine Ringgröße in deinem Account unter „Meine Bestellungen“.

Ein Erklärvideo zu den Schritten oben findest du hier

Für die Nutzung ist ein Samsung Account auf der Seite notwendig, denn dort muss die Größe hinterlegt werden. Dafür haben Nutzer 14 Tage Zeit. Falls dies nicht geschieht, cancelt Samsung die Bestellung des Galaxy Ring automatisch und man bekommt das Geld zurück. In den FAQ heißt es dazu:

Bitte geben Sie Ihre gewünschte Größe auf der Seite „Meine Bestellung“ innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Galaxy Ring Größen-Probiersets an. Sollten wir innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung erhalten, wird Ihre Bestellung automatisch storniert.

Man muss das Testset in dem Fall auch nicht zurück schicken. Das Ganze ist also sehr unverbindlich, man geht nur mit dem Kaufpreis in Vorleistung, den man sich dann aber wieder zurück holen kann.