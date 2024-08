RCS Popup kommt immer wieder – so schaltet man es ab

RCS (Rich Communication Services) ist eine Weiterentwicklung von SMS, die Funktionen wie das Senden von Bildern in höherer Qualität, Gruppenchats und Lesebestätigungen ermöglicht. Dieser Dienst ist mittlerweile bei vielen Nutzern verfügbar, aber teilweise berichten User davon, dass die RCS Nachricht dazu ständig immer wieder kommt und sich auch nicht deaktivieren lässt. Wir zeigen hier, was man in einem solchen Fall machen kann und wie man wieder Ruhe auf das eigene Smartphone bekommt.

Das Popup im Original (kann je nach Smartphones auch etwas anders aussehen):

Die einfachste Lösung in diesem Fall ist, die genutzte Messaging App auf Google Messages umzustellen. Dann kommt dieses Popup nicht mehr, denn die App unterstützt RCS von Haus aus und daher gibt es keine separaten Benachrichtigungen dazu.

Eine andere Variante (die wir aber nicht empfehlen) ist es, RCS zu deaktivieren. Dann kann man diese Funktionen nicht mehr nutzen, es kommt aber auch kein Popup mehr. Allgemeine Vorgehensweise ist dabei:

Nachrichten-App öffnen: Suchen Sie die standardmäßig auf Ihrem Smartphone installierte Nachrichten-App (z.B. Nachrichten, Google Messages). Einstellungen aufrufen: Android: Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie “Einstellungen” oder “Nachrichteneinstellungen”.

Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie “Einstellungen” oder “Nachrichteneinstellungen”. iOS: Gehen Sie in die Einstellungen Ihres iPhones und suchen Sie nach “Nachrichten”. RCS-Einstellungen finden: Suchen Sie nach Begriffen wie “Chat-Einstellungen”, “Erweiterte Nachrichten” oder direkt nach “RCS”. RCS deaktivieren: Aktivieren Sie die entsprechende Option zum Deaktivieren von RCS oder schalten Sie den Schieberegler für RCS aus.

Beispiel: Google Messages (Android)

Den Schieberegler für RCS-Chats deaktivieren.

Google Messages öffnen.

Profilbild oder Symbol oben rechts antippen.

“Einstellungen für Messages” auswählen.

“RCS-Chats” auswählen.

Zuletzt aktualisiert: 11. August 2024