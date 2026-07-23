WhatsApp Rufnummer gebannt – was tun, wenn die eigene Nummer bei WhatsApp nicht mehr genutzt werden kann?

Erscheint beim Öffnen der Anwendung die Fehlermeldung „Dieses Konto kann WhatsApp nicht benutzen“, wurde die betreffende Telefonnummer vom Dienst ausgeschlossen. Eine solche Sperre kann überraschend eintreffen, lässt sich in vielen Fällen aber wieder aufheben, wenn kein schwerwiegender Verstoß vorliegt.

1. Arten der Sperrung: Vorübergehend vs. Dauerhaft

WhatsApp unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Sperrformen:

Vorübergehende Sperre: Das Konto wird für einen bestimmten Zeitraum (oft 24 bis 48 Stunden) blockiert. Häufig läuft ein Countdown in der App ab. Ursache ist meist die Nutzung inoffizieller Apps.

Das Konto wird für einen bestimmten Zeitraum (oft 24 bis 48 Stunden) blockiert. Häufig läuft ein Countdown in der App ab. Ursache ist meist die Nutzung inoffizieller Apps. Dauerhafte Sperre (Ban): Die Telefonnummer wird unbefristet deaktiviert. Das Konto bleibt gesperrt, bis erfolgreich Einspruch eingelegt wurde.

So eine dauerhafte Sperre kann auch passieren, wenn man sich eine neue Rufnummer holt. Wenn der Vorbesitzer diese bei WhatsApp missbräuchlich verwendet hat und sie dort gesperrt wurden, wirkt das auch nach, wenn die Nummer von einem neuen Nutzer eingesetzt wird. Unter Umständen bekommt man so eine Rufnummer, die man bei WhatsApp nicht nutzen kann. In dem Fall hilft es, direkt wieder die Nummer zu wechseln und eine neue Rufnummer zu nutzen, die dann hoffentlich nicht gesperrt ist.

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2. Warum wird eine Nummer gesperrt?

Die automatisierte Systemüberwachung von Meta greift ein, wenn Aktivitäten gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen:

Spam-Verdacht & Massennachrichten: Das Versenden identischer Nachrichten an viele Personen, die den Absender nicht in ihren Kontakten gespeichert haben.

Das Versenden identischer Nachrichten an viele Personen, die den Absender nicht in ihren Kontakten gespeichert haben. Nutzer-Meldungen: Wenn mehrere Personen einen Kontakt über die In-App-Funktion blockieren oder als Spam melden.

Wenn mehrere Personen einen Kontakt über die In-App-Funktion blockieren oder als Spam melden. Inoffizielle Drittanbieter-Apps: Die Nutzung von modifizierten Clients wie WhatsApp Plus oder GBWhatsApp.

Die Nutzung von modifizierten Clients wie WhatsApp Plus oder GBWhatsApp. Automatisiertes Verhalten (Scraping/Bots): Automatisiertes Auslesen von Daten oder der Einsatz von Bots zum Erstellen von Konten.

Automatisiertes Auslesen von Daten oder der Einsatz von Bots zum Erstellen von Konten. Fehlalarme des Algorithmus: Durch automatisierte Prüfsysteme kann es vereinzelt zu fehlerhaften Kontosperrungen kommen.

Man kann prüfen, ob eine Handynummer bereits geleakt wurde. Das bedeutet dann meistens eine Vornutzung und oft auch generell Probleme wie Spamanrufe mit der Nummer.

3. Schritt-für-Schritt-Anleitung: So lässt sich die Sperre aufheben

Schritt 1: Inoffizielle Apps sofort löschen

Sollten modifizierte WhatsApp-Versionen genutzt werden, müssen diese umgehend deinstalliert werden. Anschließend ist die offizielle WhatsApp-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store zu installieren.

Schritt 2: Prüfung direkt in der App anfordern

Der schnellste Weg führt über den integrierten Einspruchs-Button:

WhatsApp öffnen. Bei angezeigter Sperrmeldung auf den Button „Prüfung anfordern“ tippen. Eine kurze, sachliche Begründung eingeben (z. B. dass kein Verstoß vorliegt und die Nutzung den Richtlinien entspricht). Den Antrag absenden.

Status prüfen: Der Fortschritt der Überprüfung lässt sich direkt in der App mitverfolgen. Die Bearbeitung dauert in der Regel zwischen wenigen Stunden und 24 Stunden.

Schritt 3: Alternativer Weg über den E-Mail-Support

Sollte die Option in der App nicht verfügbar sein, hilft das Kontaktformular auf der offiziellen Website (whatsapp.com/contact) oder eine E-Mail an den Support.

Benötigte Angaben: Die vollständige Telefonnummer im internationalen Format (z. B. +49 170 1234567 ), das genutzte Smartphone-Modell sowie eine Schilderung des Problems.

4. Was geschieht mit den Daten während der Sperre?

Während ein Konto gesperrt ist, besteht kein Zugriff auf Chatverläufe oder Backups. Erst wenn die Nummer erfolgreich freigeschaltet wurde, kann das lokal oder in der Cloud gespeicherte Backup wieder eingespielt werden.

Künftige Sperren vermeiden

Um künftigen Kontosperrungen wirksam vorzubeugen, sollten einige grundlegende Verhaltensregeln beachtet werden. An erster Stelle steht die ausschließliche Nutzung der offiziellen WhatsApp-Anwendung aus den regulären App-Stores, da modifizierte Drittanbieter-Versionen vom System rasch erkannt und blockiert werden. Zudem sollte darauf verzichtet werden, unerwünschte Massennachrichten an unbekannte Telefonnummern zu versenden. Es empfiehlt sich, neue Kontakte grundsätzlich erst im Adressbuch des Smartphones abzuspeichern, bevor die erste Nachricht gesendet wird, um nicht fälschlicherweise als Spam-Konto eingestuft zu werden. Schließlich ist die Nutzung von automatisierten Skripten oder Bots konsequent zu vermeiden, da diese gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und automatische Schutzmechanismen auslösen.

TIPP Wer schnell eine neue Nummer benötigt, kann diese über die eSIM der Callya Freikarte innerhalb von wenigen Minuten freischalten. Der Code für die eSIM kommt per Email und die Simkarte selbst ist kostenlos. Dazu gibt es den Callya Classic Tarif ohne Grundgebühr, so dass man generell keine direkten Kosten hat. ZU DEN CALLYA TARIFEN*

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