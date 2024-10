Samsung Galaxy A56 im Geekbench Leistungstest zu sehen

Das Galaxy A56 5G ist in der IMEI-Datenbank aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass Samsung es bereits testet und eine Veröffentlichung in naher Zukunft geplant ist. Man geht davon aus, dass das Smartphone im März 2025 auf den Markt kommen könnte.

Die Modelle sind nun auch unter der Modell-Nummer SM-A566B bei Geekbench aufgetaucht und erreichen dort Wert von 1339 Punkte im Single Core Test und on 3847 Punkten im Multi-Core Test. Das ist weit von den Topmodellen entfernt, aber das war auch nicht anders zu erwarten.

Hier sind einige der bisher bekannten Spezifikationen und Merkmale:

Prozessor: Vermutlich wird der neue Exynos 1580 Prozessor verbaut, der für eine verbesserte Leistung sorgen soll. Der Geekbench Test bestätigt dies.

Design: Man erwartet ein leicht aktualisiertes Design im Vergleich zum Galaxy A55, möglicherweise mit einem Metallrahmen und einem Punch-Hole-Display.

Display: Ein 6,6 Zoll großes Display mit einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz wird erwartet, was für flüssige Animationen und ein angenehmes Nutzererlebnis sorgen soll.

Kamera: Eine Dreifachkamera auf der Rückseite ist wahrscheinlich, wobei der Hauptsensor eine Auflösung von mindestens 50 Megapixel haben könnte. Die Frontkamera könnte eine Auflösung von 32 Megapixel bieten.

Unsicher ist, ob Samsung beim Galaxy A56 die Galaxy AI Funktionen für die Mittelklasse bringen wird.

Das Galaxy A56 wird voraussichtlich ein Mittelklasse-Smartphone sein und damit eine gute Balance zwischen Preis und Leistung bieten. Wir erwarten daher Preise im Bereich des letzten Jahres.

Es wird erwartet, dass das Smartphone über 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen wird.

Das Galaxy A56 wird wahrscheinlich mit dem neuesten Android-Betriebssystem ausgeliefert. Auch hier bestätigt der Geekbench Test Android 15.

Zuletzt aktualisiert: 4. Oktober 2024