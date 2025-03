Samsung Galaxy A36: Awesome Intelligenz statt Galaxy AI

Samsung hat die neuen Samsung Galaxy A36 offiziell vorgestellt und bietet die neuen Smartphones ab sofort zum Preis von 379 Euro an. Damit liegen die Geräte preislich genau in dem Bereich der Vorgänger-Modelle im letzten Jahr.

Samsung schreibt selbst zu den neuen Modellen:

Awesome Intelligence ist als mobile AI exklusiv auf dem Samsung Galaxy A56 5G, dem Galaxy A36 5G und dem Galaxy A26 5G verfügbar und gibt Nutzer*innen leistungsstarke, unterhaltsame und benutzerfreundliche AI-Unterstützung an die Hand. „Mit der neuen Samsung Galaxy A-Serie haben nun noch mehr Nutzer*innen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, mobile AI-Funktionen zu verwenden“, sagte TM Roh, Präsident und Leiter des Bereichs Mobile eXperience (MX) Business bei Samsung Electronics. „Die neuen Funktionen und Features machen kreativ und ermöglichen auch langfristig für mobile Sicherheit.“

Überraschend ist, dass es für die Galaxy A36 kein Galaxy AI gibt. Stattdessen bekommen die Modelle (wie auch das Galaxy A56) die weniger leistungsfähige Version Awesome Intelligenz und müssen auf viele Funktionen von Galaxy AI verzichten.

IECEE Zertifizierung bestätigt 45 Watt Aufladung

Die neuen Samsung Galaxy A36 sind nun auch bei der IECEE zertifiziert und aus den veröffentlichten Unterlagen zu den Geräten ergeben sich einige neue technische Details:

Das DS in der Modellnummer weist auf die Unterstützung von Dual-SIM-Karten hin.

Die Zertifizierung bestätigt, dass das Galaxy A36 5G-Smartphone das Laden mit 10 V und 4,5 A unterstützt, was darauf hindeutet, dass es über eine 45-W-Schnellladeunterstützung verfügen wird.

Der Update bei Ladespeed (beim Galaxy A35 waren es nur 35 Watt) dürfte bei den Nutzer gut ankommen und dafür sorgen, dass die Smartphones weniger Zeit am Ladegerät verbringen müssen. Allerdings gibt es auch in dieser Preisklasse bereits viele Modelle, die schneller Laden. Samsung setzt hier also keine neuen Bestwerte, sondern verringert nur etwas den Abstand zu Konkurrenz.

Samsung Galaxy A36: dünner, aber kein Update beim Speicher

Die Galaxy A36 werden weiter in der Mittelklasse angesiedelt sein und das bedeutet, Samsung muss einige Abstriche machen um den Preis zu halten. Nach den neusten Leaks werden die Samsung Galaxy A36 daher weiter nur 6 GB RAM in der Grundversion haben. Das ist auch für die Mittelklasse in 2025 wohl etwas wenig und bedeutet, dass die Galaxy AI Funktionen nicht auf den Modellen ausgeführt werden können. Es wird daher wohl kein komplettes Galaxy AI für die neuen Smartphones geben. Wer diese Technik nutzen will, muss daher wohl mindestens zum neuen Galaxy A56 greifen.

Dafür wird Samsung die Geräte etwas dünner machen. Das Galaxy A36 soll nur 7,4mm dick werden und das wäre dann fast 1 Millimeter weniger als im Vorjahr (8,2mm). Den Unterschied dürfte man in der Hand deutlich merken.

Das ist bereits zur Technik der Galaxy A36 bekannt

Das Samsung Galaxy A36 soll mit einem leistungsstarken, achtkernigen Prozessor ausgestattet sein, der mit einer Basisfrequenz von 1,80 GHz und einer maximalen Frequenz von 2,40 GHz arbeitet. Das Display wird voraussichtlich 6,6 Zoll groß sein und eine FHD+ Auflösung bieten, möglicherweise sogar mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz für ein flüssiges und angenehmes Nutzererlebnis. Die Kamera des Galaxy A36 soll mit einer Triple-Kamera ausgestattet sein, die aus einem 50-MP Hauptsensor, einer 12-MP Ultraweitwinkelkamera und einer 5-MP Makrokamera besteht. Die Kameras sind in einem neuen, pillenförmigen Modul integriert, was dem Design des Geräts einen modernen Look verleiht. Das Design des Galaxy A36 soll einen Kamerabalken auf der Rückseite und ein Punch-Hole für die Frontkamera beinhalten. Es wird gemunkelt, dass das Galaxy A36 mit Galaxy AI ausgestattet sein könnte, was die Benutzererfahrung durch intelligente Funktionen verbessern könnte. Diese Informationen basieren auf den neuesten Leaks und Berichten.

Samsung Galaxy A36: Everything You Need to Know Before the Launch!

Dieses Video auf YouTube ansehen

BILD: Galaxy A35