Samsung Galaxy A56: kein Galaxy AI, Preis bleibt gleich

Samsung hat die Galaxy A56 offiziell vorgestellt und die gute Nachricht: der Preis bleibt gleich. Im Vorfeld gab es Gerüchte über eine leichte Erhöhung, aber auch in diesem Jahr starten die Samsung Galaxy A56 ab 479 Euro und damit ohne Preiserhöhung. Verkaufsstart ist dabei der 3. März.

Beim Thema Galaxy AI gibt es aber weniger gute Nachrichten. Die neuen Smartphones werden nur Awesome Intelligence bekommen und damit eine abgespeckte Version der Galaxy AI Funktionen. Beispielsweise ist Circle to Search mit an Bord und es werden eine Reihe von smarten Foto-Funktionen angeboten. Die komplette Funktionspalette von Galaxy AI bleibt aber den Topmodelle vorbehalten.

Dazu gibt es bis zu sechs Generationen Betriebssystem-Upgrades sowie sechs Jahre Sicherheitsupdates – man wird die Galaxy A56 also viele Jahr sicher einsetzen können.

Die technischen Daten der neuen A-Serie

Feature Samsung Galaxy A36 5G Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy A56 5G Bildschirm 6,7 Zoll (16,91 cm) FHD+ Display 6,7 Zoll (17,01 cm) FHD+ Display 6,7 Zoll (17,01 cm) FHD+ Display Abmessungen und Gewicht 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, ca. 195 g 162,2 x 77,5 x 7,4 mm, ca. 198 g 164 x 77,5 x 7,7 mm, ca. 200 g Hauptkamera 50 MP, F1.8, Autofokus, OIS 50 MP, F1.8, Autofokus, OIS 50 MP, F1.8, Autofokus, OIS Ultraweitwinkelkamera 8 MP, F2.2 8 MP, F2.2 8 MP, F2.2 Makrokamera 5 MP, F2.4 5 MP, F2.4 2 MP, F2.4 Frontkamera 12 MP, F2.2 13 MP, F2.2 12 MP, F2.2 Speicher 6 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB 6 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB 8 GB RAM + 256 GB Batterie 5.000 mAh (typisch) 5.000 mAh (typisch) 5.000 mAh (typisch) Betriebssystem Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Sicherheit Samsung Knox Samsung Knox Samsung Knox Wasserbeständigkeit IP67 IP67 IP67

Es bleibt beim Exynos Chipsatz

Samsung hat den Vorgänger der Galaxy A56 mit Exynos 1480 Prozessor auf den Markt gebracht und am grundsätzlichen Setup wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern, denn die neuen Smartphones werden mit dem Exynos 1580 Chipsatz erscheinen. Samsung hat dies bisher noch nicht bestätigt, aber die Leistungstest sprechen eine deutliche Sprache und die meisten Experten gehen mittlerweile von diesem Prozessor aus. Damit dürften die Galaxy A56 leistungsmäßig auf dem Niveau des Snapdragon 7 Gen 3 liegen – man bekommt also solide Leistung, aber keine Spitzenwerte.

China-Zertifizierung bestätigt Akku-Kapazität

Das Samsung Galaxy A56 ist bei der TEENA in China zertifiziert worden und damit gibt es weiter offizielle Details zu den neuen Geräten. Der Akku wird beispielsweise wieder 5.000mAh bieten (4905mAh) wie im Vorjahr. Allerdings soll die Aufladung nun mit bis zu 45 Watt erfolgen. Damit dürfe die volle Laufzeit deutlich schneller erreicht werden als bei den Vorgänger-Modellen.

Die Zertifizierung verrät auch, dass die neuen Modelle VoNR unterstützen werden. Damit werden Gespräche rein über 5G möglich – sofern der Netzbetreiber dies bereits unterstützt.

Key-Island und neuer Aluminium-Rahmen

Bei Androidheadlines hat man neue Details zum Samsung Galaxy A56. Die Modelle sollen einen Body aus Aluminium bekommen und dazu einen neuen Bereich für die Buttons, genannt „Key Island“. Bei AH schreibt man dazu:

Die sogenannte „Key Island“ befindet sich auf der rechten Seite des Telefons. Dabei handelt es sich um einen hervorstehenden Teil des Rahmens, an dem sich die Einschalt-/Sperrtasten sowie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke befinden. Samsung wird hier übrigens einen Aluminiumrahmen verwenden. Die Ränder scheinen dünn, aber nicht gleichmäßig zu sein. Die Kamerainsel auf der Rückseite ragt etwas hervor. Diese Kameras werden vertikal in der oberen linken Ecke auf der Rückseite des Telefons ausgerichtet.

Die Marktvorbereitung für den Start der Galaxy A56 gehen dazu weiter und Samsung hat die Geräte nun auch bei der Bluetooth SIG offiziell zertifizieren lassen. Die Bluetooth SIG-Zertifizierung zeigt, dass ein Samsung-Gerät mit der Modellnummer SM-A566B_DS bald auf den globalen Märkten eingeführt wird. Außerdem bestätigt der Eintrag, dass Samsung das Gerät mit dem Namen Galaxy A56 5G vorstellen wird. Es gibt also keine Änderung beim Namensschema.

UPDATE Es gibt mehr technische Details zu den neuen Modellen.

4nm Exynos 1580 Prozessor

120Hz Flat Amoled • 50MP + 12MP UW + x (dreifache Hauptkamera)

12MP

5000mAh

45W

WiFi 6E, Bluetooth 5.4

Mittlerweile sind auch Zertifizierungen für das Galaxy A36 aufgetaucht. Beide Modelle werden wohl wieder zusammen gelauncht.

Kamera soll kräftig aufgerüstet werden

Bisher gibt es noch recht wenige Daten zu den technischen Details der neuen Galaxy A56, aber nun sind Hinweise zur Kamera aufgetaucht und wenn die Details stimmen, wird vor allem die Blende Objektive verbessert. Das Galaxy A56 wird voraussichtlich mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet sein, die für hochwertige Fotos sorgen sollte. Das kennt man bereits auf diesem Jahr. Allerdings soll eine größere Blende für mehr Lichteinfall sorgen und damit die Aufnahmequalität verbessern. Dazu gibt es eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-Megapixel-Makrokamera. Das entspricht dem Aufbau aus dem Vorjahr, aber auch hier soll wohl die Blende verbessert werden.

UPDATE Samsung hat auf den Testservern auch bereits die Firmware für die Galaxy A56 aufgespielt. Die Software für die neuen Modelle wird daher auch bereits entwickelt (leider noch ohne Hinweise auf neue Funktionen).

Massives Update beim Lade-Speed

Das Samsung Galaxy A56 (Galaxy SM-A5660) ist bei der 3C in der Zertifizierung zu sehen und dabei gibt es auch Details zur Ladeleistung. Erfreulicherweise wird Samsung im kommenden Jahr dabei wohl den Ladespeed deutlich erhöhen, denn nach den Angaben laden die neuen Modelle mit 45 Watt (beim aktuellen Galaxy A55 sind es nur 25 Watt). Damit würde sich die Zeit für die Aufladung des Akkus deutlich verkürzen und die Galaxy A56 würden in etwa so schnell laden wie die Topmodelle der S-Serie. Im Vergleich mit anderen Herstellern ist das aber immer noch eher langsam, denn da haben sich mittlerweile 60 Watt als Ladeleistung und teilweise auch über 100 Watt durchgesetzt.