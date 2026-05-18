Mega-Aktion bei der Telekom: Unbegrenztes Datenvolumen und fette Rabatte für Neukunden und junge Leute

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif im Premium-Netz der Telekom ist, sollte jetzt genau hinschauen. Der Bonner Telekommunikationsriese startet eine massive Rabattoffensive: Neukunden winken unbegrenztes Datenvolumen und sattes Cashback. Auch für junge Leute und Prepaid-Nutzer gibt es extrem starke Deals.

Der Neukunden-Hammer: Zwei Jahre „Unlimited“ und 240 Euro geschenkt

Für alle, die regulär einen Laufzeitvertrag abschließen möchten, wertet die Telekom die Tarife MagentaMobil M und MagentaMobil L massiv auf. Wer jetzt als Neukunde bucht, surft zwei Jahre lang ohne jegliches Datenlimit.

Die Details der beiden Tarife im Überblick:

MagentaMobil M (mit Unlimited-Aktion)

Datenvolumen: Unbegrenzt für volle 24 Monate (regulär 50 GB)

Unbegrenzt für volle 24 Monate (regulär 50 GB) Auslands-Bonus: 10 GB Roaming-Jahresvolumen für die weltweite Nutzung außerhalb der EU

10 GB Roaming-Jahresvolumen für die weltweite Nutzung außerhalb der EU Extra-Vorteil: 240 Euro Cashback direkt aufs Konto

MagentaMobil L (mit Unlimited-Aktion)

Datenvolumen: Unbegrenzt für volle 24 Monate (regulär 100 GB)

Unbegrenzt für volle 24 Monate (regulär 100 GB) Auslands-Bonus: 25 GB Roaming-Jahresvolumen weltweit

25 GB Roaming-Jahresvolumen weltweit Extra-Vorteil: 240 Euro Cashback direkt aufs Konto

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Der Young-Deal: Echte Datenflatrate für nur 34,95 Euro

Besonders günstig kommen junge Leute und junge Erwachsene bis einschließlich 28 Jahren weg. Für sie hat die Telekom den Preis für das absolute Spitzenprodukt drastisch gesenkt.

Tarif: MagentaMobil XL Young

MagentaMobil XL Young Leistung: Dauerhaft unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz + 5 GB Roaming-Jahresvolumen weltweit

Dauerhaft unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz + 5 GB Roaming-Jahresvolumen weltweit Aktionspreis: Nur 34,95 Euro monatlich statt der regulären 42,45 Euro

Nur statt der regulären 42,45 Euro Preisgarantie: Der Preis bleibt für satte 60 Monate (5 Jahre) stabil – vorausgesetzt, es werden in dieser Zeit keine manuellen Änderungen am Vertrag vorgenommen.

Wichtiger Hinweis: Der Young-Vorteil ist aufgrund des bereits stark reduzierten Monatspreises nicht mit der 240-Euro-Cashback-Aktion kombinierbar.

Prepaid-Update: Dauerhaft 33 GB für unter 10 Euro

Auch wer maximale Flexibilität ohne Vertragsbindung sucht, wird bei den aktuellen Deals fündig. Der Prepaid-Tarif MagentaMobil Prepaid M bekommt ein dauerhaftes Upgrade, das sich sehen lassen kann.

Datenvolumen: Dauerhaft 33 GB statt der bisherigen 20 GB

Dauerhaft statt der bisherigen 20 GB Preis: Unschlagbare 9,95 Euro für jeweils 4 Wochen

Unschlagbare Daten-Rollover: Unverbrauchtes Datenvolumen verfällt am Ende des Abrechnungszeitraums nicht, sondern kann einfach in den nächsten Monat mitgenommen werden.

Flexibler Wechsel dank Portierungs-Trick

Die Aktion gilt ausschließlich für Neukunden. Wer noch bei einem anderen Anbieter steckt, aber seine Rufnummer mitnehmen möchte, kann sich den Deal trotzdem sofort sichern. Der Prepaid-Vertrag kann im Aktionszeitraum bestellt und legitimiert, die eigentliche Aktivierung inklusive der Rufnummern-Portierung jedoch einfach auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.