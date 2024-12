Samsung Galaxy A36: dünner, aber kein Update beim Speicher

Die Galaxy A36 werden weiter in der Mittelklasse angesiedelt sein und das bedeutet, Samsung muss einige Abstriche machen um den Preis zu halten. Nach den neusten Leaks werden die Samsung Galaxy A36 daher weiter nur 6 GB RAM in der Grundversion haben. Das ist auch für die Mittelklasse in 2025 wohl etwas wenig und bedeutet, dass die Galaxy AI Funktionen nicht auf den Modellen ausgeführt werden können. Es wird daher wohl kein komplettes Galaxy AI für die neuen Smartphones geben. Wer diese Technik nutzen will, muss daher wohl mindestens zum neuen Galaxy A56 greifen.

Dafür wird Samsung die Geräte etwas dünner machen. Das Galaxy A36 soll nur 7,4mm dick werden und das wäre dann fast 1 Millimeter weniger als im Vorjahr (8,2mm). Den Unterschied dürfte man in der Hand deutlich merken.

Das ist bereits zur Technik der Galaxy A36 bekannt

Das Samsung Galaxy A36 soll mit einem leistungsstarken, achtkernigen Prozessor ausgestattet sein, der mit einer Basisfrequenz von 1,80 GHz und einer maximalen Frequenz von 2,40 GHz arbeitet. Das Display wird voraussichtlich 6,6 Zoll groß sein und eine FHD+ Auflösung bieten, möglicherweise sogar mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz für ein flüssiges und angenehmes Nutzererlebnis. Die Kamera des Galaxy A36 soll mit einer Triple-Kamera ausgestattet sein, die aus einem 50-MP Hauptsensor, einer 12-MP Ultraweitwinkelkamera und einer 5-MP Makrokamera besteht. Die Kameras sind in einem neuen, pillenförmigen Modul integriert, was dem Design des Geräts einen modernen Look verleiht. Das Design des Galaxy A36 soll einen Kamerabalken auf der Rückseite und ein Punch-Hole für die Frontkamera beinhalten. Es wird gemunkelt, dass das Galaxy A36 mit Galaxy AI ausgestattet sein könnte, was die Benutzererfahrung durch intelligente Funktionen verbessern könnte. Diese Informationen basieren auf den neuesten Leaks und Berichten.

Samsung Galaxy A36: Everything You Need to Know Before the Launch!

Dieses Video auf YouTube ansehen

BILD: Galaxy A35