Samsung Galaxy S25 FE: Vorstellung am 4. September

Samsung wird am 4. September ein virtuelles Galaxy Event veranstalten und dabei zwei neue Geräte vorstellen: das Galaxy S25 FE und die Galaxy Tab S11-Serie. Die Präsentation wird live über die offizielle Samsung-Website und den YouTube-Kanal übertragen. Das Galaxy S25 FE positioniert sich als preisbewusste Variante der S25-Reihe und soll mit einem Exynos 2400 Prozessor, einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display und einer Triple-Kamera mit 50-Megapixel-Hauptsensor ausgestattet sein. Die Galaxy Tab S11-Serie umfasst voraussichtlich zwei Modelle – darunter ein Ultra-Modell – und setzt auf leistungsstarke Hardware wie den MediaTek Dimensity 9400+. Beide Geräte sollen mit Android 16 und der neuen Benutzeroberfläche One UI 8 ausgeliefert werden. Samsung bietet Frühbuchern einen Gutschein im Wert von 50 US-Dollar für Zubehör an, wenn sie sich vorab registrieren. Die Erwartungen sind hoch, denn das Event verspricht spannende Neuerungen im Smartphone- und Tablet-Bereich.

Samsung Galaxy S25 FE: Erste Zertifizierung für die neuen Smartphones

Das Galaxy S25 FE mit der Modellnummer SM-S731B/DS hat kürzlich die Zulassung der NBTC-Zertifizierungsbehörde in Thailand erhalten. Auch wenn die Eintragung keine technischen Details zum Gerät enthält, deutet die Zertifizierung darauf hin, dass der Marktstart nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ein Bericht einer südkoreanischen Publikation legt nahe, dass das Smartphone bereits am 19. September in Südkorea vorgestellt werden könnte. Die Kombination aus offizieller Zertifizierung und konkretem Launch-Datum spricht dafür, dass Samsung die Einführung des Galaxy S25 FE aktiv vorbereitet. Fans der Galaxy-Reihe dürfen sich also schon bald auf ein neues Modell mit gewohnt hochwertiger Ausstattung freuen.

Technische Daten

Das Samsung Galaxy S25 FE ist bei Geekbench im Leistungstest aufgetaucht. Damit bestätigt sich unter anderem der Exynos 2400 Prozessor erneut. Daneben gibt es auch erste Werte für die Performance der neuen Modelle:

Single Precision: 2124

Half Precision: 2039

Quantized: 3009

Der Exynos 2400 macht dabei generell eine gute Figur, aber es ist abzusehen, dass die Gerät mit dem Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor im Herbst nicht mithalten können.

Mittlerweile scheint auch klar, was Samsung im kommenden Jahr für die Galaxy S26 Modelle plant. Galaxy S26 und S26+ fallen weg und werden durch ein Galaxy S26 pro und ein Edge-Modell ersetzt. Lediglich das Galaxy S26 Ultra bleibt gleich. Für die Galaxy S25 FE wird es aber keine Änderung geben.

UPDATE II Bei @NieuweMobiel hat man die Render-Grafiken der neuen Modelle geleakt. Größere Überraschungen gibt es beim Design aber nicht.



UPDATE Es gibt neue Details zu den technischen Daten der neuen Modelle. Leider bleibt es aber dabei dass der Exynos 2400 Prozessor für die Leistung sorgen wird. Viele Nutzer werden daher wohl eher auf die Galaxy S26 Serie mit Snapdragon Prozessor warten. Auch die FE-Modelle werden aber ein Update beim Ladespeed bekommen und in diesem Jahr mit 45 Watt aufladen können. Dazu wird der Akku wohl größer als bei den meisten anderen S25-Modellen.

6.7″ FHD+ AMOLED,

120Hz Exynos 2400

7.4mm (161.3 x 76.6 x 7.4)

50MP main | 12MP ultra-wide | 8MP 3x telephoto + 12MP selfie

4900mAh battery with 45W

wired + 15W wireless charging One UI 8 Weight: 190g

So könnten die neuen Modelle aussehen

OnLeaks hat für Sammyguru auf Basis der bekannten Dimensionen des Samsung Galaxy S25 FE erste Render-Grafiken erstellt und bietet so bereits einen ersten Blick darauf, was uns bei den Galaxy S25 FE erwarten wird. Größere Neuerungen gibt es natürlich nicht – die Modelle sehen aus wie die normalen Galaxy S25 und daher sind die neuen Grafiken auch nicht unbedingt überraschend.

Samsung Galaxy S25 FE Exclusive Renders From SammyGuru x Onleaks!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Prozessor aus dem Vorjahr bestätigt

Es gibt neue Hinweise rund um das Samsung Galaxy S25 FE. Die Modelle sollen wohl mit dem Exynos 2400e auf den Markt kommen und damit mit dem gleichen Prozessor, der auch bereits im Galaxy S24 FE zum Einsatz kam und kommt. Bei der Power setzt Samsung also auch bewährte Technik. Damit dürfte der Abstand der FE Modelle in diesem Jahr zu den normalen Galaxy S25 noch etwas größer werden. Eventuell ist es daher für viele Nutzer besser, direkt auf das Galaxy S26 zu warten – da gibt es dann die neue Prozessorgeneration.

UPDATE Die neuen Galaxy S25 FE sind mittlerweile bei Geekbench aufgetaucht und damit bestätigt sich, dass Samsung auf einen Exynos 2400 Prozessor mit 10 Kernen setzen wird. Die erzielten Resultate im Leistungstest liegen noch deutlich hinter denen der normalen Modelle. Das muss allerdings wenig heißen, Samsung wird sicher in den kommenden Wochen noch Optimierung vornehmen, um die Leistung zu steigern.

Der aktuelle Stand rund um das Galaxy S25 FE

Das Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) befindet sich noch in der Entwicklung, und die verfügbaren Informationen basieren auf Leaks und Gerüchten. Hier sind die wichtigsten Details, die bisher bekannt sind:

Design und Display

Dünneres Design : Das Galaxy S25 FE soll deutlich schlanker werden als sein Vorgänger, das Galaxy S24 FE, möglicherweise um mit Apples iPhone 17 Air zu konkurrieren. Es wird spekuliert, dass ein neues, flacheres und breiteres Akkudesign zum Einsatz kommt, um die Dicke zu reduzieren, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.

: Das Galaxy S25 FE soll deutlich schlanker werden als sein Vorgänger, das Galaxy S24 FE, möglicherweise um mit Apples iPhone 17 Air zu konkurrieren. Es wird spekuliert, dass ein neues, flacheres und breiteres Akkudesign zum Einsatz kommt, um die Dicke zu reduzieren, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Display : Es wird ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display erwartet, ähnlich wie beim Galaxy S24 FE, mit brillanten Farben und einer Bildwiederholrate von vermutlich 120 Hz.

: Es wird ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display erwartet, ähnlich wie beim Galaxy S24 FE, mit brillanten Farben und einer Bildwiederholrate von vermutlich 120 Hz. Gehäuse: Ein Aluminiumrahmen und eine IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz sind wahrscheinlich, ähnlich wie bei den Vorgängern.

Prozessor

Exynos 2400e : Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass das Galaxy S25 FE den gleichen Exynos 2400e-Chip wie das Galaxy S24 FE verwenden könnte. Dies wäre eine kostengünstige Lösung, könnte aber Fans enttäuschen, die auf einen leistungsstärkeren Chip gehofft haben.

: Aktuelle Berichte deuten darauf hin, dass das Galaxy S25 FE den gleichen Exynos 2400e-Chip wie das Galaxy S24 FE verwenden könnte. Dies wäre eine kostengünstige Lösung, könnte aber Fans enttäuschen, die auf einen leistungsstärkeren Chip gehofft haben. MediaTek-Gerüchte : Es gab Spekulationen, dass Samsung einen MediaTek Dimensity 9400-Chip einsetzen könnte, aber diese wurden weitgehend widerlegt.

: Es gab Spekulationen, dass Samsung einen MediaTek Dimensity 9400-Chip einsetzen könnte, aber diese wurden weitgehend widerlegt. Snapdragon-Option: Es ist unwahrscheinlich, dass das S25 FE den Snapdragon 8 Elite erhält, der in der Hauptreihe der Galaxy S25-Modelle verwendet wird.

Kamera

Eine 12-MP-Frontkamera wird erwartet, mit Funktionen wie 2-fach und 3-fach Zoom im Porträtmodus. Änderungen bei der Auflösung oder den Funktionen der rückseitigen Kameras sind möglich, aber Details fehlen noch. Es wird erwartet, dass Galaxy AI-Funktionen wie automatisierte Bild- und Videobearbeitung sowie Anpassungen von Belichtung und Farbtemperatur enthalten sind.

Release und Preis

Das Galaxy S25 FE wird vermutlich im vierten Quartal 2025 erscheinen, möglicherweise im Oktober, ähnlich wie der Release-Rhythmus des S24 FE. Einige Quellen spekulieren sogar auf einen späteren Start im Jahr 2026.Der Preis wird voraussichtlich im Bereich des Vorgängers liegen, also etwa 750 Euro für die kleinste Speichervariante.

Weitere Features

Galaxy AI : Das S25 FE wird wahrscheinlich umfangreiche KI-Funktionen bieten, ähnlich wie die Hauptreihe der Galaxy S25-Serie, einschließlich intelligenter Bildersuche und verbesserter Bildbearbeitung. Zum Einsatz kommt dabei Galaxy AI.

: Das S25 FE wird wahrscheinlich umfangreiche KI-Funktionen bieten, ähnlich wie die Hauptreihe der Galaxy S25-Serie, einschließlich intelligenter Bildersuche und verbesserter Bildbearbeitung. Zum Einsatz kommt dabei Galaxy AI. Software: Es wird mit Android 16 und One UI 8 laufen, mit bis zu sieben Jahren Software-Updates.

Alle Informationen basieren auf inoffiziellen Quellen und können sich bis zur offiziellen Vorstellung ändern. Samsung hat noch keine offiziellen Angaben zum Galaxy S25 FE gemacht, und die endgültigen Spezifikationen werden vermutlich erst Ende 2025 bekanntgegeben.

Ein Gerücht hat sich nicht bestätigt. Es wurde vermutet, dass das Samsung Galaxy S25 FE im kommenden Jahr stattdessen Samsung Galaxy S25 Slim heißen könnte und dünner ausfallen würde als die anderen Modelle der Galaxy S25 Serie. Samsung scheint damit auf Apple zu reagieren, denn dort plant man auch ein dünneres Modell der iPhone 17 Serie, das unter dem Namen iPhone 17 Slim angeboten wird und die schlecht verkäuflichen Plus-Modelle ersetzen soll. Daher setzt Samsung hier wohl ein eigenes Smartphone mit ähnlichem Konzept dagegen. Mittlerweile ist aber klar: es handelte sich dabei um das Galaxy S25 Edge