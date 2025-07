Samsung Galaxy S26 pro: Kommt ein neuer Name für die Standard-Modelle?

Das Samsung Galaxy S26 Pro markiert einen spannenden Wandel in der Smartphone-Strategie des südkoreanischen Herstellers. Statt der klassischen Dreiteilung in Galaxy S, Plus und Ultra setzt Samsung laut aktuellen Berichten für die kommende Generation auf ein neues Trio: Galaxy S26 Pro, S26 Edge und S26 Ultra. Besonders interessant ist dabei, dass das bisherige Standardmodell offenbar gestrichen wird – das S26 Pro übernimmt nun die Rolle des Basismodells, trägt aber ein deutlich aufgewertetes „Pro“-Branding, wie man es von Apple und Google kennt. Dies lässt vermuten, dass Samsung mit dem Pro-Modell nicht nur beim Namen, sondern auch bei Ausstattung und Preis neue Maßstäbe setzen will.

Technisch wird erwartet, dass das Galaxy S26 Pro einige deutliche Upgrades gegenüber dem Vorgängermodell S25 erhalten könnte. Dazu zählen möglicherweise ein größerer Akku – das S25 kam mit 4.000 mAh –, schnellere Ladeleistung sowie Fortschritte bei der Kameratechnologie, etwa durch größere Sensoren oder verbesserte KI-basierte Fotofunktionen. Auch ein optimiertes Display mit noch höherer Bildwiederholrate und energieeffizienterer Technologie wäre denkbar. Konkrete Spezifikationen sind allerdings bislang nicht offiziell bestätigt, sodass man hier noch vorsichtig spekulieren muss.

Generell sollen die Modelle aber mit den anderen Smartphone der Galaxy S26 Serie zusammen starten. Der Release des neuen Line-ups wird für Januar 2026 erwartet. Softwareseitig soll das Galaxy S26 Pro mit One UI 8 auf Basis von Android 16 laufen und damit neue Features und ein weiterentwickeltes Benutzererlebnis bieten. Die internen Codenamen „M1“, „M2“ und „M3“ stehen für Pro, Edge und Ultra, was auf eine klare Positionierung innerhalb des Line-ups hindeutet. Samsung scheint mit dieser Neuausrichtung den Wunsch zu verfolgen, die Galaxy-S-Serie noch stärker im Premiumsegment zu verankern und gleichzeitig die Produktlinie zu verschlanken.

Diese Namens- und Strategiewechsel könnten für Nutzer zunächst verwirrend sein, doch sie spiegeln einen Branchentrend wider: Marken setzen zunehmend auf exklusive Bezeichnungen, um Qualität und Wertigkeit zu kommunizieren. Ob das Galaxy S26 Pro diesen Erwartungen gerecht wird, bleibt spannend – aber eines ist sicher: Samsung will 2026 nicht nur mit neuen Geräten überzeugen, sondern mit einem komplett überarbeiteten Selbstverständnis der Galaxy-Serie.