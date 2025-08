Apple meldet Rekordumsätze im dritten Quartal 2025

Apple hat am Donnerstag beeindruckende Geschäftszahlen für das dritte Quartal (April bis Juni 2025) des laufenden Fiskaljahres bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 94 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 12 Prozent auf 1,57 US-Dollar.

CEO Tim Cook zeigte sich erfreut: „Wir feiern ein Rekordquartal mit zweistelligem Wachstum bei iPhone, Mac und unseren Services – und das weltweit in allen geografischen Segmenten.“ Zudem hob er die Neuheiten der Entwicklerkonferenz WWDC25 hervor, darunter ein überarbeitetes Softwaredesign und erweiterte Funktionen der Apple Intelligence.

Finanzchef Kevan Parekh ergänzte: „Unsere aktiven Gerätebasis erreichte in allen Produktkategorien und Regionen ein neues Allzeithoch – getragen von hoher Kundenzufriedenheit und -loyalität.“

Vor allem die neuen iPhone 16 waren richtig beliebt. Apple konnte bei diesen Geräte etwa 5 Milliarden US Dollar mehr umsetzen als im Vorjahr. Dazu stieg auch der Service-Umsatz um ca. 3 Milliarden US Dollar an. Das Geschäft mit den iPad und den Wearables schwächelt dagegen etwas und meldet geringere Umsätze als im Vorjahr.

Das Unternehmen kündigte zudem eine Bardividende von 0,26 US-Dollar pro Aktie an. Die Ausschüttung erfolgt am 14. August 2025 an alle Anteilseigner, die am 11. August 2025 registriert sind.